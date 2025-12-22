Cuál es el centro comercial que fue seleccionado como el de mejor decoración navideña en Colombia

Más de 260 mil luces y un montaje de gran escala llevaron a este lugar a quedarse con el reconocimiento a la mejor decoración navideña del país

Los centros comerciales en Colombia buscan cerrar la temporada de fin de año con mayores niveles de ventas y un incremento en el flujo de visitantes. Por eso, muchos de estos espacios han apostado por montajes navideños cada vez más elaborados y llamativos. En este contexto, la decoración se ha convertido también en una competencia entre los distintos malls del país. El Concurso de Decoración Navideña de Centros Comerciales Mall & Navidad 2025 ya dio a conocer a su ganador, y el reconocimiento fue para un tradicional centro comercial de Bogotá.

Unicentro, el centro comercial ganador por su decoración navideña

Para definir al ganador de esta reñida competencia se conformó un jurado especializado, liderado por Ricardo Ávila Gómez, uno de los interioristas más reconocidos de Latinoamérica. De manera unánime, el jurado eligió a Unicentro como el gran vencedor, un centro comercial emblemático de Bogotá y uno de los referentes del sector en el país.

Para esta temporada, Unicentro presentó “Pasaporte Navidad”, una propuesta que destacó por su concepto y ejecución. La experiencia comienza desde el exterior, con una entrada que introduce de inmediato a los visitantes en el ambiente navideño. En el interior, la apuesta se amplía con la temática “Estaciones del Mundo”, que busca transportar a los asistentes por algunas de las ciudades más emblemáticas del planeta, como París y Nueva York.

Quienes visitan el centro comercial durante estas fechas se encuentran, además, con una pista de hielo y una réplica de la icónica Torre Eiffel, elementos que refuerzan la experiencia y convierten el recorrido en algo más que una simple jornada de compras. La decoración no solo apela a lo visual, sino a la idea de viaje y de experiencia compartida en familia.

El montaje de esta propuesta implicó un trabajo de gran escala. Cerca de 150 personas participaron en su construcción durante dos meses, dando vida a una instalación compuesta por más de 260 mil luces, distribuidas en 20.000 metros de minilight y 3.500 metros de manguera LED. Un despliegue técnico y creativo que no solo convenció al jurado del concurso, sino que también ha captado la atención de bogotanos y turistas.

Este reconocimiento vuelve a poner a Unicentro en el radar como uno de los centros comerciales más importantes del país y evidencia un trabajo sostenido por mantenerse vigente en un sector altamente competitivo. Todo apunta a que este logro contribuirá a un buen cierre de año y a que el mall se consolide nuevamente entre los de mayores ingresos durante 2025.

Detrás de este resultado está la gestión de Camilo Ángel Moreno, gerente del centro comercial, cuya labor ha sido clave en la consolidación de este tipo de apuestas. Su liderazgo y visión han sido parte fundamental para que Unicentro continúe renovándose y mantenga su relevancia dentro del panorama comercial de Bogotá.

