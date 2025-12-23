Ferias, conciertos y planes culturales convierten el fin de año en la excusa perfecta para viajar por Colombia y aprovechar los puentes de enero

El año nuevo dejó de ser una sola noche. Para muchos colombianos, el cierre de diciembre y los primeros días de enero se han convertido en festejo, abrazos, risas, incluso llantos y por supuesto la excusa perfecta para viajar, cambiar de rutina, visitar a los seres queridos y arrancar el año en otro escenario. Entre ferias, fiestas populares, conciertos y celebraciones tradicionales, varias ciudades del país ya tienen agendas definidas para quienes buscan algo más que la cena de fin de año. Conozca la agenda de algunas de ellas.

En Cali hay feria y fiesta hasta el 30 de diciembre

Cali vuelve a posicionarse como uno de los epicentros del fin de año en Colombia con la Feria de Cali, que se extiende del 25 al 30 de diciembre. El Salsódromo, los conciertos gratuitos, el Súper Concierto y las actividades barriales convierten a la ciudad en un destino ideal y sorprendente para quienes quieren despedir el año entre música, baile y ambiente festivo.

Además, los días previos al 31 están cargados de eventos culturales, lo que permite armar un viaje corto y aprovechar los últimos días del año sin necesidad de quedarse hasta enero.

Bogotá con espectáculos, luces y planes culturales

La capital apuesta por una despedida de año más cultural y folclorica. Con la programación de Navidad es Cultura, la caminata navideña en Santa Fe, circo en chapinero y otras actividades, Bogotá trae conciertos, desfiles, ferias artesanales y espectáculos gratuitos en diferentes localidades hasta pocos días antes del 31 de diciembre.

Aunque la ciudad no tendrá una gran fiesta central de año nuevo, sí se convierte en un buen punto de partida para quienes buscan planes tranquilos, recorridos urbanos, actividades familiares y escapadas cortas durante los puentes de enero.

En Medellín encontrará luces, recorridos y ambiente nocturno

Medellín sigue siendo uno de los destinos más visitados en diciembre y comienzos de enero. Este año se llega el Festival de Navidad Medellín Te Quiere que celebra 350 años de historia que ilumina. Comenzó el 28 de noviembre y va hasta el 12 de enero de 2026. Estará cargado más de 120 actividades gratuitas las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad.

Los alumbrados navideños, que se mantienen activos hasta los primeros días del año, sumados a conciertos, eventos privados y planes gastronómicos, hacen de la ciudad una opción atractiva para recibir el 1 de enero sin salir del entorno urbano y el calor humano.

Cartagena recibe el año nuevo entre murallas y mar

Para quienes prefieren despedir el año frente al mar, Cartagena mantiene su protagonismo. La ciudad amurallada tendrá fiestas privadas, cenas especiales y celebraciones al aire libre durante la noche del 31, mientras que los días posteriores son ideales para descanso y turismo.

Aunque los precios suelen ser más altos, sigue siendo uno de los destinos favoritos de los viajeros para iniciar el año con clima cálido y ambiente festivo.

Villa de Leyva y Boyacá

Para quienes buscan recibir el año nuevo lejos del ruido, Villa de Leyva y otros municipios de Boyacá ofrecen un plan distinto. Además de ser uno de los lugares más populares en temporada navideña por sus hermosos alumbrados con el Festival de Luces de diciembre, el pueblo se convierte en un destino perfecto para los primeros días de enero. Podrá disfrutar de caminatas, gastronomía local y un ritmo más pausado.

Es una opción ideal para parejas o viajeros que quieren comenzar el año con tranquilidad y paisaje.

Pasto con el preámbulo del Carnaval

Aunque el Carnaval de Negros y Blancos se celebra oficialmente en enero, Pasto empieza a moverse desde finales de diciembre con actividades previas como el desfile de Años Viejos. Para quienes quieren cruzar el Año Nuevo en un ambiente cultural distinto y quedarse unos días más, la capital nariñense se convierte en un destino estratégico para empatar diciembre con los primeros puentes del año.

Cada vez más viajeros están optando por salir entre el 28 de diciembre y los primeros días de enero, aprovechando los puentes festivos para extender las vacaciones sin asumir costos elevados. La recomendación sigue siendo la misma: planear con anticipación y evitar los días con mayor congestión aérea y vial.

El año nuevo en Colombia ya no se reduce a una sola celebración, pues hoy es la excusa perfecta para recorrer el país, descubrir nuevas agendas culturales y comenzar el año en movimiento.

