- La empresa naval pública detrás del nuevo sistema de transporte que estrenó Montería en el río Sinu

En Montería están de fiesta. Su nuevo sistema de transporte fluvial, Businú, ya fue inaugurado. Detrás de este proyecto, que tuvo una inversión nacional y local superior a los $13.437 millones, se encuentra una empresa clave del sector defensa en Colombia, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional: Cotecmar (Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial).

La compañía nació oficialmente el 21 de julio del año 2000, como resultado de una alianza estratégica entre la Armada Nacional y varias universidades clave del país, como la Universidad Nacional, la Universidad del Norte y la Universidad Tecnológica de Bolívar. Sin embargo, la historia de Cotecmar se remonta a mucho antes, a los inicios de la actividad astillera en Colombia, con la creación de Conastil, empresa que terminó cerrando sus puertas en 1994 debido a su incapacidad operativa.

Tras ese cierre, la Armada Nacional intervino y recuperó los terrenos de Mamonal, donde en 1998 se iniciaron las obras para restablecer este punto estratégico. Los trabajos culminaron en el año 2000 y fue entonces cuando nació oficialmente Cotecmar. Desde ese momento, la corporación se ha convertido en una pieza clave para el país en el diseño y construcción de buques para la Armada Nacional, desarrollando proyectos como PAF-P, PAF-L, LPR 40 MKII, OPV, CPV, BDA y BICM, entre otros.

Actualmente, Cotecmar es dirigida por el vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, quien ejerce como presidente de la entidad. Márquez cuenta con una maestría en Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Guerra, además de estudios de especialización en Logística en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”. Para el proyecto de Businú en Montería, también ha sido clave la participación del capitán de fragata Eliberto Niño, gerente de construcciones de Cotecmar.

En esto consiste Businú, el proyecto desarrollado por Cotecmar

Según información oficial, Invías aportó $9.349 millones del total de la inversión, mientras que la contrapartida local fue de $4.088 millones. En su fase inicial, Businú contará con dos embarcaciones denominadas Betancí y Yapel, diseñadas y construidas por Cotecmar. Estas primeras unidades tienen capacidad para 35 pasajeros y realizarán paradas en tres estaciones a lo largo del recorrido.

Para su operación, las embarcaciones fueron equipadas con motores Suzuki DF200 TX de 200 caballos de fuerza, una opción eficiente que también ofrece altos estándares de seguridad mecánica. Aunque para muchos este sistema podría tener un enfoque principalmente turístico, la realidad es que Businú fue concebido como una alternativa real de movilidad urbana, pensada para mejorar la calidad de vida de aproximadamente 95 mil monterianos.

El proyecto marca un hito al convertir a Montería en la primera ciudad de Colombia en contar con un sistema de transporte fluvial urbano. Businú busca reducir los tiempos de desplazamiento en ciertos trayectos, descongestionar vías terrestres y ofrecer una nueva opción de transporte para quienes viven a orillas del río Sinú, consolidándolo como un eje de desarrollo y movilidad para la ciudad.

