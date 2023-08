Esto es lo que estaría preparando RCN para sacudirse del mal rating

.Publicidad.

El canal RCN obtuvo un gran logro recientemente con el éxito de Ana de nadie. Sus números fueron tan buenos que se convirtió en la novela más vista en lo que va del año. A esto hay que sumarle el gran rating que obtenía por cada capítulo. Toda una hazaña conquistada por esta adaptación de Señora Isabel. Evidentemente, la vara que dejó la producción fue muy alta, por lo que su predecesora tenía un gran reto. Sin embargo, parece que el canal no ha logrado los números esperados. Aún así, parece que tienen algo listo para poder volver a obtener los buenos números de antes. Esta sería la forma en quiere subir el rating de RCN.

La nueva estrategia para subir el rating de RCN

Aunque la historia de Tía Alison ha logrado captar la atención de los televidentes, no ha sido suficiente. El regreso de Yo me llamo ha sido una aplanadora, sus números han superado por mucho a sus rivales. Es decir que, por este momento, el reality ha logrado superar a su rival. Esto ha hecho que el rating de RCN caiga y parece que por ahora, será muy difícil recuperarse. Sin embargo, según se ha dicho, ya se estarían planteando diferentes soluciones para poder sacudirse de ese mal rating. No se puede decir que serían medidas desesperadas, pero lo cierto es que tienen planeados varios cambios en su parrilla para conquistar a gran parte de la audiencia.

En un principio, el canal estaría pensando en traer de regreso una famosa producción que fue un éxito en su canal. El Man es Germán será transmitida en las tardes, más exactamente a las 4 de la tarde. De igual forma, MasterChef se vería afectado. Parece que esta temporada será la última que tendrá famosos entre sus participantes. Un gran cambio, teniendo en cuenta que sus últimas ediciones han sido bajo este formato. Otro bombazo que llegaría en busca de mejorar el rating de RCN, sería el regreso de los realities de convivencia. Para competirle a La Red, buscarían estrenar un programa de concurso y otro dirigido por Flavia Dos Santos.

Pero la decisión más dura que deberían tomar desde el canal, sería la de cancelar Tía Alison. En busca de no perder sus números obtenidos con Ana de nadie, se estrenaría antes de tiempo la novela de Rigo. Recordemos que esta producción viene con un elenco de lujo y lleno de talentosos nombres. Habrá que ver si estos cambios en efecto se generarán

