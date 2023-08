El agarrón de César Escola y Pipe Bueno en Yo me llamo. Le tocó a Amparo Grisales pararlos

.Publicidad.

Yo me llamo sigue avanzando y cada vez son más los imitadores que han pasado a la siguiente fase. Eso sí, algunos de ellos, han hecho el oso, aunque otros han hecho erizar hasta Amparo Grisales. Esta nueva temporada ha estado cargada de muchas cosas nuevas. Entre ellas, el nuevo templo de la imitación, el regreso de Pipe Bueno, y demás. Eso sí, hay algo que no ha faltado en esta nueva edición del reality de Caracol Televisión. Se trata de los roces y los choques entre los jurados del programa. Últimamente, hubo uno de los que más destacó y los televidentes no pasaron por alto. Se formó una pelea en Yo me llamo.

La pelea en Yo me llamo entre César Escola y Pipe Bueno

El reciente capítulo de Yo me llamo estuvo cargado de emociones y roces entre los jurados. El primero de ellos se dio entre César Escola y Amparo Grisales. Al argentino, le disgustó en gran manera que la Diva de Colombia lo interrumpiera. Además, fue justo en el momento en que él quería hablar de un tema muy delicado sobre la salud. Aún así, esto quedó en el olvido. Sin embargo, unos minutos después, se presentó un imitador de Bless. Esta fue la manzana de la discordia entre el jurado Pipe Bueno y César Escola. Rápidamente pasó a ser una pelea en Yo me llamo, entre ambos.

Por parte de César Escola, rápidamente decidió apretar el botón rojo. Sin embargo, Pipe Bueno hizo todo lo opuesto. Al cortar al imitador, el cantante de música popular aseguró que a Escola "no le gusta el reguetón". Esto solo enfureció más al argentino, quien no se guardó nada. "Si volvió al programa, ponga argumentos", fueron las palabras de Escola. Ante esta situación, Amparo decidió meter la cuchara para evitar más confrontación. Aún así, el argentino volvió a arremeter contra Pipe Bueno. Ante tal pelea en Yo me llamo, la gran mediadora fue la Diva. quién calmó las aguas.

Vea también: