Marcas colombianas como Samy, Atenea y Trendy son una buena opción para cuidar la piel y de paso el bolsillo

Imagina pagar diez veces menos por un producto que luce, huele y se siente igual que uno de lujo. No es magia ni publicidad engañosa, son los famosos dupes, los secretos mejor guardados del mundo de la belleza. Estas réplicas de alta calidad cumplen con todos los permisos de autenticidad y sanidad, pero llegan al mercado a precios mucho más amigables.

En Colombia, marcas como Atenea, Trendy y Samy han demostrado que la calidad no siempre depende del costo. Lo mismo ocurre con líneas dermatológicas nacionales como Ana María y Nova Derma, que ofrecen alternativas efectivas a productos de grandes nombres como Rare Beauty, Isdin, La Roche-Posay o Dior.

Entre quienes mejor conocen este fenómeno está la maquilladora y empresaria Lina Toro, creadora de su propia marca de cuidado facial que promueve rutinas accesibles y efectivas para todo tipo de piel. Desde hace años, Lina Toro se ha ganado la confianza de miles de seguidoras en la red social X (antes Twitter) por compartir reseñas honestas, comparar productos y recomendar las mejores réplicas del mercado nacional. Su criterio se ha convertido en una referencia para quienes buscan verse y sentirse bien sin gastar de más.

A continuación, conozca las cuatro mejores réplicas de productos de cuidado de la piel y maquillaje que su bolsillo y su rutina de belleza agradecerán.

Polvo protector

Para quienes cuidan su piel y valoran una buena apariencia, los polvos con factor de protección solar son un básico en cualquier kit de maquillaje. Una de las marcas más reconocidas en esta categoría es Isdin, con su presentación Sunbrush, que tiene un costo aproximado entre 122.200 y 124.100 pesos, según el punto de venta.

La alternativa local es Sunaid, una marca colombiana que ofrece el mismo tipo de producto con funciones muy similares, pero a un precio más accesible, entre 95.600 y 113.200 pesos. Se puede conseguir en tiendas dermocosméticas como Farmatodo, Olímpica en su sección de droguería, Medipiel y en plataformas en línea.

Rubor

Uno de los tonos más codiciados por las expertas en belleza es el rubor Dolce Vita de Nars. Este clásico tono rosa destaca por su versatilidad y acabado natural, lo que lo ha convertido en uno de los más vendidos de la marca. Su precio supera los 200.000 pesos.

Como alternativa, la marca colombiana Samy ofrece su versión en el tono Golden Rose, un rubor de bajo costo que puede encontrarse por alrededor de 7.000 pesos. Su acabado perlado y su ligero toque rosado se adaptan a todo tipo de piel, aportando un brillo saludable y natural. Es una opción ideal para quienes buscan un resultado similar sin gastar de más.

Tintas de labios

Siguiendo con la tendencia de darle un toque de color al rostro, las tintas para labios se han convertido en uno de los productos más populares del último año. Entre las opciones más conocidas está la Benetint de Benefit, una tinta multifuncional que también puede usarse en las mejillas. Su precio oscila entre 146.000 y 195.000 pesos, según el punto de venta.

Como alternativa más económica, la marca alemana Essence ofrece su versión llamada What a Tint, con los mismos dos usos y un acabado similar, por un costo aproximado de 20.000 pesos. Este producto está disponible en almacenes de cadena como Olímpica y Farmatodo, donde ha ganado popularidad por su buena pigmentación y durabilidad.

Pestañina

Chanel, la icónica casa de alta costura, también ha conquistado el mundo del maquillaje. Entre sus productos más reconocidos se encuentra la máscara para pestañas Le Volume, que promete alargar desde la raíz hasta las puntas, aportando densidad y un color intenso. Su precio ronda los 221.000 pesos.

Para quienes buscan un resultado similar a un costo más accesible, la pestañina Lash Blast Volume de Covergirl ofrece volumen, definición y resistencia al agua por aproximadamente 29.500 pesos. Una opción ideal para lograr una mirada impactante sin invertir tanto.

