Este es el video que probaría que Mauricio Leal se habría suicidado; "me acabo de enterrar cuchillos"

.Publicidad.

El domingo 11 de agosto, Noticias Caracol dio a conocer en un cortometraje, que en pocas horas estaba en todos los medios de comunicación y en muchas cuentas de redes sociales. Se trataba de un video de Mauricio Leal, el estilista que habría sido asesinado, aclarando que él mismo se habría provocado las cortadas que le causaron la muerte.

Detrás del reconocido estilista, se ve que yace un cuerpo, que podría ser el de su madre Marleny Hernández, quien también perdió la vida el 22 de noviembre de 2021. Cuando de acuerdo a las conclusiones de la justicia, Mauricio Leal habría sido asesinado por Jhonier Leal, su hermano y el condenado de la causa.

..Publicidad..

En un video que dura aproximadamente 20 segundos de duración se escucha a Mauricio decir: “Hola a todos, perdónenme. No puedo más, nadie sabe lo de nadie. Me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también”, desde el momento en que esta grabación salió a la luz llamó la atención la forma en que el hombre mira a la cámara, como si no fuera la única persona en la habitación.

...Publicidad...

Y este detalle parece haberse confirmado con otro video publicado por un portal llamado Focus Noticias, que salió a la luz a la mañana siguiente y que dura poco más de 40 segundos de duración. Allí se puede escuchar a Mauricio Leal pidiendo instrucciones, como si estuviera siendo coaccionado para hacer la grabación.

....Publicidad....

De acuerdo a un artículo de Infobae, este segundo video lo habría aportado Carlos García Hernández, quien es un hermano de Mauricio y de Jhonier, que habría tenido acceso al celular del estilista.

Actualmente Jhonier Leal cumple una condena de 55 años y tres meses de cárcel por la muerte de su hermano Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández. Para el momento de la condena, la Fiscalía remarcó los conflictos entre la relación de la señora y su hijo ahora preso.

Al contrario, se dice que la mujer sí era muy cercana a su otro hijo, Mauricio y que según remarcó la Fiscalía no sólo vivía con él, sino que trabajaba en su peluquería. En redes sociales podía vérselos a menudo vacacionando en exóticos lugares.

Elmer Montaña, abogado de víctimas que condenó a Jhonier Leal, declaró en una entrevista con el diario El Tiempo que la Fiscalía no tenía conocimiento del video y que van a presentar una denuncia penal a fines de que sea este ente el que determine responsabilidades sobre el presunto ocultamiento del video.

| Lea más: El platal que cobraba Mauricio Leal, el mejor peluquero de ...