La chaqueta que se robó el protagonismo en medio del discurso de Petro forma parte del catálogo de una tienda colombiana especializada en prendas de aviación.

La imagen no tardó en circular por redes sociales y noticieros. En medio de una multitud reunida en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso político de alto voltaje mientras vestía una chaqueta de aviador que se convirtió en uno de los detalles más comentados de la jornada. Más allá de las palabras del mandatario, la prenda despertó curiosidad por su diseño, su significado y, sobre todo, por su precio.

La chaqueta pertenece a la marca colombiana Alma de Aviador, una empresa especializada en prendas inspiradas en la aviación militar con tiendas físicas en centros comerciales de renombre en Bogotá como Gran Estación y Titán Plaza. En su página web, el modelo tiene un valor de 500 mil pesos colombianos, una cifra que llamó la atención por tratarse de una movilización política de carácter popular.

En el diseño se distingue un escudo bordado y la frase “Aviatur soul”, una expresión en inglés que puede traducirse como “alma de aviador”. El estilo militar, los parches y los detalles gráficos hicieron que la chaqueta no pasara desapercibida en medio del discurso presidencial.

Un homenaje a la aviación militar colombiana

Alma de Aviador fue fundada por Johnny López, piloto con una trayectoria de más de dos décadas en la Fuerza Aérea Colombiana. La marca nació, según ha contado su creador, de la necesidad de personalizar chaquetas con parches y recuerdos de vuelo, una práctica común entre aviadores.

En el caso del modelo específico que usó el presidente, la empresa describe este modelo como un tributo al helicóptero Black Hawk UH-60, una de las aeronaves más utilizadas por las Fuerzas Militares de Colombia en operaciones de seguridad y logística. Según la marca, la chaqueta busca representar fuerza, precisión y determinación, valores asociados históricamente a la aviación de combate.

Así, esta chaqueta está pensada como un símbolo más que como una simple prenda, y así lo resalta la descripción oficial: un diseño imponente, versátil y dirigido a quienes se identifican con la valentía y el espíritu de misión.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.