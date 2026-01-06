- Como unos productores de huevos de gallina en galpones volvieron un gran negocio sacarlas de la jaula

Nutriavícola con Mario Ocampo inició en Tuluá en el Valle y desde allí se ha expandido a todo el país hoy son los líderes en producción de huevos de gallinas libres

Producir huevos frescos ha sido desde 1975 el negocio de Nutriavícola, una empresa que nació en el centro del Valle del Cauca, en el municipio de Tuluá y que desde allí se ha expandido. fue la misma incluso que compró Huevos Oro, , y que maneja marcas propias como Huevos Vida y Riko Huevo.

Mas allá de la eficiencia han trabajado en la investigación, la innovación tecnológica y el cuidado del medio ambiente para el bienestar animal, y en ese propósito apareció una brillante idea empresarial que su gerente Mario César Ocampo ha ido profundizando : producir huevos de gallina fuera de jaula. Una de las características de sus aves es que tienen un color homogéneo: el marrón, todas cacareando libremente en el campo y son además alimentadas con productos de origen natural.

Desde el año 2008 empezó el desarrollo de esas línea de negocio que incluía un componente central que era el bienestar de los animales y la protección del medio ambiente, complementario al esfuerzo de producción de huevos frescos de la mejor calidad nutricional para todos los colombianos. Fue ese año, el de la compra de Huevos Oro.

Con esta gran movida empresaria, Nutriavícola, inicia la producción de huevos libres de jaulas y desde entonces la compañía ha venido consolidando la marca huevos oro hasta convertirla en la mejor posicionada de la organización en el mercado colombiano, por la calidad, sabor y frescura del producto a nivel nacional y hoy es el producto más vendido de la organización avícola.

El líder de esta empresa Mario Ocampo Gil entendió para donde iba el negocio globalmente y se propuso no quedarse atrás. En el año 2012 aparecieron nuevas tendencias en el mundo con nuevas técnicas y conocimientos prácticos con nuevas experiencias que le permitieron a la empresa ser más productiva en los huevos libres de jaulas, trabajando con innovación buscando la forma de reducir costos en la producción de huevos libres de jaulas y lo lograron hacia el 2015. Actualmente, de la producción total de la empresa Nutriavícola, el 85% son huevos libres de jaulas y el objetivo es llegar en un corto plazo al 100% con ayudas tecnológicas.

Con una inversión de $8.000 millones en febrero de 2015, Nutriavícola inauguró una nueva planta, para la elaboración de concentrados en el municipio de Tuluá, con la cual la compañía ya sumaba tres plantas para el procesamiento de granos para alimentar a los 3 millones de gallinas con los que contaba la empresa en ese momento. Las otras dos plantas están ubicadas una en Cali y la otra en Ibagué Tolima. En 2015, la empresa ya producía 1,8 millones de huevos diarios y contaba con 37 granjas 34 de ellas en el Valle del Cauca entre los municipios de Cali y Tuluá, las otras 3 en el Tolima. 10 años atrás esta planta tenía una producción de 30 toneladas de concentrados por hora, con lo cual la empresa tuvo un crecimiento del 200% en la producción.

Todos los huevos que produce la compañía van marcados para tener una trazabilidad del producto por su calidad, por las buenas prácticas agrícolas y de manofactura que le cuesta a la empresa más de $450 millones al año. Producen varias líneas del producto como son: el huevo junior, son los más pequeños, el huevo cereal de gallinas alimentadas con maíz, trigo y cebada y DHA con Omega 3, siendo la única empresa que los produce en Latino América, enriquecidos con selenio.

Otra adquisición y otro paso adelante: la compra de Avícola Triple A

En mayo de 2024 esta firma caleña, compro en su totalidad al grupo Bios, la Avícola Triple A S.A.S con su marca Huevos vigor, esta compañía también se dedica al producción y comercialización de huevos, actualmente cuenta con 5 granjas en Tolima, 1 planta de alimentos concentrados, 1 planta de huevo líquido pasteurizado, 2 factorías de clasificación y 3 instalaciones de abono orgánico. Esta empresa produce anualmente más de 584 millones de huevos y 3.600 toneladas de huevo líquido. Genera cerca de 650 empleos directos y 1.200 indirectos, lo cual le permitió a Nutriavícola expandir aún más su producción.

Actualmente Nutriavícola S.A, cuenta con 42 granjas en Valle del Cauca y Tolima, 3 centros de producción y 5 distritos de ventas que son: Bogotá, Medellín. Cali, Tuluá e Ibagué y cuenta con las marcas Huevos Oro que es la insigne, Huevos Vigor, Riko Huevo y Huevos Vida. Una compañía liderada por Mario Ocampo Gil por más de una década, enfocada en la producción y comercialización de huevos libres de jaulas. Siendo la pionera en Colombia en certificación de bienestar animal, un logro de Ocampo Gil que le permitirá consolidar aún más su emporio de huevos de gallinas libres.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.