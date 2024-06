Este es el primer sospechoso detenido por el crimen del productor Dr. Velasquez; se quebró y confesó

.Publicidad.

La semana pasada, los cuerpos de un productor paisa conocido como Dr Velásquez y su pareja Sofía Riascos, fueron encontrados con disparos provocados por arma de fuego. Él estaba tirado en la sala y ella en la alcoba.

Minutos antes estaba con ellos una persona a quién le decían El tío, razón por la que en las primeras informaciones del crimen varios de prensa dieron a entender que esta persona tenía parentezco con el productor de 40 años llamado Daniel Alejandro Velásquez. Pero luego se confirmó que lo de tío era un apodo con el que se conocía a esta persona.

En realidad, Julián Alberto Quintero Agudelo, el famoso tío, estaba emparentado con la exesposa de Velásquez llamada Juliana Muñoz, quien era sobrina de la tercera persona que estaba presente en la escena del crimen.

El tío inicialmente dijo que estaba con ellos, pero que había salido a comprar lícor y que ese fue el momento en el que al regresar se encontró al empresario musical y a su pareja, quien trabajaba como agente inmobiliaria y tenía 23 años de edad.

Pero luego, y de acuerdo a las autoridades, el hombre se habría quebrantado (aún bajo los efectos del alcohol) y habría reconocido ser el responsable del asesinato de Dr. Velásquez y Sofía Riascos. Aunque al principio estas declaraciones no pudieron tomarse en cuenta, por el estado en que se encontraba Quintero Agudelo, en las últimas horas habría reconfirmado esta versión de los hechos en el marco de un interrogatorio oficial.

Todavía no hay detalles de los móviles del crimen, pero de acuerdo al abogado de la familia del Dr Velásquez, él hombre ya reconoció que fue él quien asesinó a la pareja.

¿Quién era Dr Velásquez?

Sus amigos dicen que tenía un talento enorme para identificar los éxitos que estaban preparando los artistas, una habilidad bastante particular que lo llevó a trabajar con artistas como J Balvin, Reykon, Darío Gómez, Jhon Alex Castaño, Maluma o Blessd. Actualmente era mánager de un artista ascendente conocido como El Clooy.

A los 18 años comenzó como cantante, pero gradualmente se fue metiendo en la producción de canciones y se convirtió en empresario de la música. También tenía su propio estudio, uno de los más grandes y equipados de Medellín. También tuvo sus propios éxitos como "Dime", "Tú volverás" y "Brujería".

"Velásquez, que tuvo una carrera como cantante solista de 2014 a 2018, impulsó la carrera musical de muchas estrellas urbanas colombianas, incluyendo a Reykon, Maluma y J Balvin. En 2019, descubrió al artista revelación Blessd, y lo firmó con JMW Music. Ambos asistieron a la Semana de la Música Latina de Billboard 2022, donde Blessd formó parte del panel “Making the Hit Live!” junto a Ovy on the Drums", explicó el portal Billboard tras su fallecimiento.