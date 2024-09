Este es el outlet de motos que estará disponible por solo dos días; aproveche antes de que sea tarde

.Publicidad.

Son muchos los que desean poder adquirir una motocicleta nueva, aunque no siempre hay la posibilidad de hacerlo. El precio de estas es uno de los principales inconvenientes para muchos. Por ello, muchas personas están pendientes de alguna promoción o descuento llamativo. De hecho, en este momento, hay un outlet de motos que está ofreciendo grandes ofertas en Bogotá y que podría ser la solución para más de uno. Eso sí, los productos disponibles hacen parte de las marcas que distribuye actualmente. Le contamos un poco más de este evento que inició hoy 13 de septiembre y finaliza mañana 14 de septiembre.

El outlet de motos de Auteco que terminará el próximo 14 de septiembre

Empecemos por lo más importante y es que hay un tiempo limitado para poder aprovechar estos descuentos. La oferta inició este 13 de septiembre, y el creador de contenido me_dicenpato, compartió información al respecto. Al parecer, el día de hoy habrá descuentos de hasta $800 mil pesos en algunas referencias y también de $500 mil. Eso sí, como se puede apreciar en el video, la oferta es bastante alta y hay muchos modelos disponibles. Además, para que más personas aprovechen este espacio, harán un trasnochon y estarán hasta las 9 de la noche, dispuestos a atender a los necesitados.

..Publicidad..

Hay varias opciones disponibles en este outlet.

|Le puede interesar Yamaha XTZ 150, la moto ideal para la ciudad y para vivir aventuras en terrenos difíciles

...Publicidad...

Sin embargo, las buenas noticias no acaban allí. Además de las opciones ya mencionadas, también habrá algunos obsequios para quienes adquieran su motocicleta en este outlet para motos. Habrá disponibles alarmas, guantes, cascos y mucho más. Ahora bien, si usted no alcanza a ir hoy y ver algunas de las opciones que hay, no se preocupe. Según dieron a conocer, el sábado 14 de septiembre también habrá algunas promociones y beneficios para quienes adquieran su moto en este punto. Sin duda alguna, esta es una excelente opción para aquellos que quieran tener una moto nueva o renovarla.

....Publicidad....

Ahora bien, la ubicación de este outlet de motos es Avenida Caracas #18a-93 sur. Recuerden que hay varias opciones disponibles y de varios segmentos. Una oportunidad imperdible, pues no sabe cuando puedan haber nuevamente algunas promociones por este estilo.

Vea también: