- Cómo Felipe Saruma se hizo influencer, montó productora y se volvió millonario

Empezó haciendo videos de humor en el colegio que fácilmente se volvieron virales, hoy con 26 años es uno de los influencers colombianos que más dinero ganan

La risa de Felipe Saruma es amplia y ruidosa. Sus seguidores, que suman más de cinco millones en Instagram, la reconocen en cualquier video. Es su sello, junto con sus cejas negras y pobladas que terminan de dibujar el rostro de un personaje que irradia humor, empatía y una naturalidad que pocos logran mantener frente a una cámara. Esa misma autenticidad fue la que conquistó a Andrea Valdiri, bailarina e influenciadora con quien compartió una relación muy mediática. Pero antes de que las luces y las cifras lo acompañaran, su historia comenzó lejos de los sets y los reflectores, en una casa modesta del barrio Diamante II en Bucaramanga, donde descubrió que podía hacer reír a los demás, incluso en los días más grises.

Felipe Saruma nació en 1999 en Bucaramanga, aunque su infancia transcurrió entre esa ciudad y Barranquilla. Desde pequeño mostró una curiosidad por las cámaras. Aquellas primeras grabaciones caseras fueron el inicio de una pasión que más tarde se convertiría en profesión. En el colegio, mientras completaba el bachillerato en la arenosa, continuó con su vocación.

En varias entrevistas, Felipe ha mencionado que durante esa etapa aprendió a valorar el trabajo constante, la disciplina y el esfuerzo silencioso que requiere cualquier sueño. En 2013, cuando las redes sociales empezaban a consolidarse como una nueva ventana para los creadores, abrió su canal de YouTube sin imaginar que se convertiría en la puerta de entrada a un universo completamente nuevo.

Su contenido en principio era simple: bromas cotidianas, parodias y reflexiones grabadas con una cámara prestada. Sin embargo, lo que lo diferenciaba era su capacidad para conectar. Saruma no solo buscaba provocar risa, también transmitía mensajes sobre la vida, la amistad y el amor, con un lenguaje cercano y visualmente atractivo. Poco a poco su trabajo empezó a viralizarse, y el joven bumangués se convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la nueva generación de creadores colombianos.

“En ese tiempo estaban de moda los vídeos de humor de un minuto. Entonces me despertaba a las 7:00 de la mañana para hacer el guion y grabar para subir el video a las 6:00 de la tarde. Así lo hice durante meses sin descanso”, confesó en entrevista con Q’Hubo.

Su crecimiento coincidió con el auge de Instagram y TikTok, plataformas donde perfeccionó su estilo. Fue en esa etapa, en el 2016, cuando su carrera dio un giro y consiguió su primera pauta con Almacenes Éxito. Dos años después, cuando volvió temporalmente a su natal Bucaramanga, pasó un evento más que le cambiaría la vida: Alejandro Sanz reposteó uno de sus videos, hecho que lo lanzó al público global.

Felipe empezó a interesarse por el detrás de cámaras, en la construcción visual de cada historia y en la manera en que la luz, el color y la música podían modificar las emociones del público. Esa curiosidad lo llevó a estudiar producción audiovisual y a formarse de manera empírica con cada proyecto que realizaba.

Su nombre empezó a sonar entre marcas y artistas que buscaban alguien capaz de traducir emociones en imágenes. Así nació Vertical Cinema, su productora, un proyecto que comenzó como un sueño personal y terminó convirtiéndose en una empresa consolidada con un sello visual propio. Desde sus oficinas, ubicadas en Barranquilla, se producen piezas audiovisuales para campañas publicitarias, videoclips y cortometrajes con una estética narrativa y sensorial. Entre los artistas con los que ha trabajado la compañía se encuentran Silvestre Dangond, Reykon, Sofía Castro y Elder Dayán.

El nombre Vertical no fue elegido al azar. Felipe quería hacer referencia al formato vertical de los celulares, símbolo de la nueva forma de consumir contenidos. Su objetivo era demostrar que en ese formato también podían contarse historias con calidad cinematográfica. Hoy, Vertical Cinema trabaja con marcas nacionales e internacionales y se ha posicionado como una de las productoras más innovadoras del país.

El paso de influencer a director no fue inmediato ni sencillo. Felipe Saruma tuvo que ganarse un lugar en un entorno donde muchos lo encasillaban como creador de contenido liviano. Pero su determinación lo llevó a superar las etiquetas. En pocos años, pasó de grabar videos caseros a dirigir comerciales para reconocidas marcas como Anyeluz y el Carnaval de Barranquilla, diseñar campañas publicitarias con enfoque narrativo y trabajar con equipos técnicos que hoy lo reconocen como un profesional integral.

En el ámbito personal, su relación con Andrea Valdiri marcó un antes y un después en su vida pública. Juntos se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del país, seguidos por millones de usuarios que admiraban su complicidad y su creatividad en redes sociales. Aunque su historia amorosa llegó a su fin, ambos mantienen una relación cordial y han colaborado en varios proyectos. Sin embargo, Felipe recuerda aquella ruptura como un momento de reflexión y dolor, en el que aprendió y creció.

“Para mí era como si se me hubiera acabado el mundo, no tenía una relación con mis papás… Entonces para mí ese diciembre fue estar solo con unos amigos. En ese momento decía, ¿yo qué voy a hacer?”, confesó en entrevista con La Red.

Incluso relató que perdió peso y transitó lo que llaman popularmente una “lipotusa”, hasta que, cuando sintió que no podía tocar más fondo, logró reestructurarse y pensar en su futuro. Decidió continuar con sus proyectos y no cerrarse a la idea de volverse a casar más adelante.

Hoy, a sus 26 años, Felipe Saruma es una figura representativa del entretenimiento digital colombiano. Su evolución del humor al cine publicitario refleja el camino de muchos jóvenes creadores que encontraron en las plataformas digitales una oportunidad para reinventar la industria. Vertical Cinema continúa expandiéndose, trabajando en nuevas producciones y colaboraciones con artistas que buscan propuestas frescas y visualmente poderosas.

