Quiénes son los dueños del centro comercial más poderoso de Colombia, es uno de los más antiguos

Inaugurado en 1976 por Pedro Gómez, Unicentro sigue siendo el centro comercial más emblemático del país y el que más ingresos genera en Bogotá

Hoy, la lucha por dominar el negocio de los centros comerciales es más dura que nunca, debido a la gran competencia que existe en el país. Sin embargo, la ubicación estratégica de algunos puntos y su flujo constante de visitantes les permite destacar en medio de tanta oferta. Ese es el caso de Unicentro, uno de los complejos más antiguos de Bogotá, que hoy es considerado por América Retail como un verdadero ícono de este mercado.

De igual manera, el medio Mall & Retail compartió recientemente un ranking de los centros comerciales más fuertes de Colombia, otorgándole también el primer lugar a Unicentro, inaugurado en 1976. Este establecimiento fue una creación de Pedro Gómez Barrero, reconocido como el pionero en la construcción de centros comerciales en el país. De hecho, esta fue su primera gran obra.

Pedro Gómez 'el papá de los centros comerciales'.

La construcción estuvo a cargo de la empresa Pedro Gómez y Cía, que fue propietaria del complejo hasta su liquidación en 2021. Desde entonces, este emblemático centro comercial ha pasado a manos de poderosos grupos empresariales del país, aunque poco se ha hablado sobre quiénes están detrás de su administración actual.

Los actuales dueños de Unicentro, el poderoso centro comercial de Colombia

Tras la desaparición de Pedro Gómez y Cía, Unicentro fue adquirido por el Grupo Éxito —propiedad del Grupo Casino en aquel entonces— y por el Fondo Inmobiliario Colombia (FIC). Como es sabido, el Grupo Calleja adquirió la mayoría de las acciones del Éxito en 2024, haciéndose con el 86,4 % del capital accionario de la compañía.

Es probable que hoy este centro comercial represente un porcentaje importante dentro de los intereses de los Calleja, quienes han buscado transformar y revitalizar las ventas del Grupo Éxito. Por otro lado, el Fondo Inmobiliario Colombia, con 14 años de experiencia en el mercado, es administrado por Fiduciaria Bancolombia S.A. Además, en este negocio también participa Patria Investments, firma con la que Bancolombia firmó un acuerdo para la creación del fondo.

De esta manera, se compone el grupo de propietarios de Unicentro, según la información oficial disponible. Para mantener sus buenos resultados, la gerencia está a cargo de Camilo Ángel, quien desde hace siete años lidera el centro comercial y ha sido pieza clave en su consolidación. Este ejecutivo cuenta con una amplia trayectoria, pues fue gerente de Cosméticos Bardot y de Porsche AG.

Según cifras oficiales, Unicentro alcanzó ingresos por $56.442 millones durante 2024, posicionándose como el centro comercial con mayores ganancias en Bogotá y registrando un crecimiento del 2 %. Así, la gran obra de Pedro Gómez continúa siendo un éxito y se mantiene como líder indiscutible en un sector cada vez más competitivo.

