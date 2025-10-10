Este es el histórico pueblo del Valle considerado patrimonio, rodeado de parques, páramos ya lagunas

El Valle del Cauca esconde una enorme cantidad de destinos hermosos y llenos de historia. Entre ellos, se levanta un municipio que no solo conserva su encanto colonial, sino que ha sido reconocido como patrimonio nacional. Su nombre es Guadalajara de Buga, una joya que demuestra el valor cultural y turístico que tiene este departamento.

Aunque no está muy lejos de Cali, el recorrido hasta este pueblo vale cada minuto, por todo lo que puede ofrecer a quienes se animan a visitarlo.

Así puede llegar a Buga, el histórico pueblo del Valle

Llegar a este municipio es sencillo: se encuentra a apenas 65,9 kilómetros de la capital vallecaucana, lo que equivale a poco más de una hora y veinte minutos de trayecto. El camino comienza por la vía Rozo–Palmira, atravesando los cultivos y paisajes típicos de la región hasta llegar a El Cerrito. Desde allí, se toma la ruta Guacarí–El Cerrito y finalmente Guacarí–Buga, donde los visitantes son recibidos por calles empedradas, fachadas coloridas y una atmósfera que parece detener el tiempo.

Visitar Guadalajara de Buga es mucho más que conocer un destino turístico: es adentrarse en el corazón patrimonial del Valle del Cauca.

Esto es todo lo que ofrece Guadalajara de Buga

Buga fue el primer pueblo patrimonio del Valle del Cauca, y su encanto radica en que combina historia, fe y naturaleza.

Sus calles conservan una arquitectura colonial admirable, donde los balcones y las casas blancas se mezclan con edificaciones de estilo republicano. En su centro histórico se levanta la Basílica del Señor de los Milagros, uno de los templos más visitados de Colombia, que atrae a miles de peregrinos cada año.

Pero más allá de su tradición religiosa, el municipio también es un destino ideal para los amantes de la naturaleza. A pocos minutos del casco urbano se encuentra la Laguna de Sonso, un santuario de aves reconocido por su belleza. También se pueden visitar el Humedal de Chiquique o la Reserva Forestal de Yotoco, espacios que invitan a la contemplación y al descanso.

Y como todo buen viaje por el Valle, la experiencia no estaría completa sin probar un delicioso sancocho valluno, una lulada o una avena fría en alguna fonda del pueblo.

Además, los visitantes pueden recorrer el Museo Rayo, que exhibe parte del legado artístico del maestro Omar Rayo, orgullo de la región.

Laguna de Sonso.

Guadalajara de Buga es, en esencia, un lugar donde la fe, la historia y la belleza natural conviven. Un rincón del Valle que merece ser recorrido sin prisa, porque en cada esquina guarda un pedazo del alma vallecaucana.

