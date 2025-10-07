Cuál es el colorido pueblo de Boyacá con muros llenos de arte y vida, está muy cerca de Tunja

Además de ser un municipio en el que el arte resalta, también se puede disfrutar de amasijos clásicos de este departamento

Boyacá es el destino preferido por muchos en temporadas decembrinas. Aunque cualquier momento del año es ideal para recorrer y conocer los múltiples sitios que ofrecen un poco de la cultura y la vida de este departamento, entre tanta variedad hay un rincón que empieza a sonar con fuerza. Su nombre no es tan conocido, pero seguramente logrará serlo. Se trata de Arcabuco, un hermoso y colorido pueblo de Boyacá que se ha convertido en epicentro de la cultura, el arte y la gastronomía del departamento.

Un viaje a este lugar es suficiente para descubrir todo lo que ofrece este rincón del país a sus visitantes. Además, es una oportunidad perfecta para acercarse al arte colombiano a través de los muros que rodean sus calles, convertidos hoy en lienzos que cuentan historias y embellecen el paisaje urbano.

La ruta para llegar a Arcabuco, el colorido pueblo de Boyacá que brilla con sus murales

Arcabuco es un lugar hermoso, sencillo y tranquilo, pero lo mejor es que no está lejos de Tunja. Se encuentra a tan solo 33 o 34 kilómetros de la capital boyacense, por lo que para llegar solo se necesita un viaje de unos 50 minutos. El recorrido es relativamente corto, pero como suele ocurrir en las carreteras de Boyacá, será una experiencia placentera por los paisajes verdes y montañosos que acompañan el trayecto.

Si la idea es viajar desde Bogotá, el plan cambia un poco: son unos 178 kilómetros por recorrer, lo que equivale a unas tres horas de viaje, aproximadamente, saliendo por el norte de la capital. Aunque el trayecto es más largo, la recompensa vale la pena: llegar a un lugar donde la calma, el arte y la tradición se mezclan de forma única.

La magia que conquista a quienes visitan este bello municipio

Uno de los detalles que más llama la atención son los murales que adornan las calles de Arcabuco. Hace poco, este municipio fue escenario del Festival Internacional de Muralismo, evento que lo llenó de color y creatividad. Por eso, recorrer hoy sus calles es como entrar en una galería al aire libre, donde cada obra refleja el talento de artistas locales y extranjeros, y donde cada fachada cuenta una historia sobre la identidad boyacense.

Pero Arcabuco no solo brilla por su arte urbano. También es un destino ideal para los amantes de la naturaleza. En sus alrededores se pueden visitar las reservas naturales de Iguaque y Rogitama, el cañón del río Arcabuco y lugares mágicos como la Laguna Empedrada y la Laguna Negra. Estos espacios son refugio de fauna y flora nativa, además de escenarios perfectos para desconectarse y respirar aire puro.

Y, por supuesto, no se puede salir de Arcabuco sin disfrutar de sus deliciosos amasijos. Este colorido pueblo de Boyacá es conocido por sus almojábanas con aguapanela y su famoso queso de hoja. Pero la oferta va más allá: hojaldres, galletas, colaciones, mantecadas y merengones completan un festín que enamora a los paladares de locales y visitantes.

Monumento al roble en Arcabuco, Foto: Wikipedia.

Visitar Arcabuco es descubrir un pedazo de Boyacá que combina lo mejor de su gente, su arte y su gastronomía. Es un pueblo que pinta sus muros con cultura y sus días con sabor, y que se posiciona como uno de los nuevos destinos imperdibles del departamento.

