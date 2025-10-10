Los tres colegios de Bogotá privados y bilingües peor calificados en Inglés según importante ranking

El más reciente ranking de Sapiens Research mostró qué colegios privados de Bogotá obtuvieron las calificaciones más bajas en inglés

Hoy en día, los niveles de ciertas instituciones educativas comienzan a ser medidos por prestigiosos rankings que buscan clasificar cuáles son las mejores —y también las más rezagadas— en diferentes áreas. Estos listados intentan destacar la excelencia académica, pero inevitablemente dejan ver también los puntos débiles del panorama educativo. Recientemente, se conoció el listado de los mejores colegios de Bogotá, privados, en el área de inglés, elaborado por Sapiens Research, y con él también se revelaron aquellos que obtuvieron las puntuaciones más bajas dentro del mismo grupo.

Estos son los tres colegios privados de Bogotá menos puntuados en este ranking

Para empezar, vale aclarar que este ranking de Sapiens Research evaluó 880 colegios de todo el país. De ellos, solo 202 lograron clasificar y 22 ingresaron al listado general. Sin embargo, en el área específica de inglés, únicamente 15 instituciones fueron incluidas. Por eso, más que hablar de los “peores”, aquí se mencionan los últimos lugares dentro de los colegios destacados, que de todas formas representan opciones de calidad en la ciudad y el país.

En la posición número 15 aparece el Gimnasio Campestre, un colegio masculino reconocido por implementar metodologías de enseñanza innovadoras y por estar acreditado internacionalmente. Aunque ocupa el último lugar de este ranking, sigue siendo una institución con una sólida trayectoria y enfoque académico.

En el puesto número 14 se encuentra el Gimnasio Femenino, que durante más de nueve décadas ha formado generaciones de mujeres en Bogotá. Esta institución es la primera y única en Colombia autorizada para impartir tres programas del Bachillerato Internacional (IB), una distinción que reafirma su compromiso con la educación de calidad, pese a su posición baja en el ranking.

Finalmente, en el lugar número 13 está el Colegio Marymount, otra institución femenina con más de 75 años de experiencia. Su propuesta educativa busca fortalecer distintas áreas del desarrollo integral de las estudiantes, especialmente en idiomas y liderazgo.

De esta forma, aunque estos tres colegios figuran en los últimos lugares del ranking de inglés, continúan siendo referentes en Bogotá por su tradición, su oferta académica y su impacto educativo.

Por su parte, los primeros lugares del listado fueron ocupados por el Colegio Los Nogales, el Colegio Bilingüe Buckingham y el Colegio El Camino Academy, instituciones que destacaron por su nivel de inglés.

Sin embargo, como lo demuestra este ranking, todos los colegios incluidos —sin importar su posición— hacen parte del grupo de instituciones más reconocidas del país.

