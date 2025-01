Este es el helado de vainilla que consigue en Ikea por menos de $2.000; es cremoso y rico

.Publicidad.

La popular tienda sueca Ikea, que no hace mucho llegó a Colombia y ya se ha expandido a tres ciudades diferentes, ha sido un éxito. Sin mencionar que no solo sus muebles, decoración para el hogar y artículos en general son populares, su oferta gastronómica también ha ganado popularidad. Como por ejemplo, las albóndigas que en Chile desde que abrieron las puertas, se han vendido en total 1.8 millones. Fue tanto el éxito de las albóndigas de Ikea que las venden en latas. Pero eso no es lo único que venden, le contamos que se sabe del helado en Ikea.

Una de las cosas que más ha ganado popularidad en el mercado son los famosos helados de máquina, esa rica crema de vainilla que se pone sobre un cono y aunque es muy sencilla también es considerada deliciosa. Existen opciones de diferentes marcas, desde Mimos, McDonald 's hasta Chococono en las tiendas de barrio. Pero ahora esta tienda sueca de muebles para el hogar también tiene su versión.

Así es el helado en Ikea que le sale muy barato

Fue la creadora de contenido ‘unfoodie’ quien fue a una de las tiendas en Medellín y se encontró con una máquina que prepara el helado. En primer lugar pagaron en la plazoleta de comidas, que para 2024 costaba $1.790 que seguro tuvo un pequeño aumento en 2025 pero aún no se conoce.

La modalidad es muy sencilla, una vez lo pago le dan una ficha que debe meter en la máquina, y esta toma la galleta y la rellena de forma automática con la crema de helado de vainilla. Es pequeño pero se ve muy cremoso y apetitoso.

