- Este es el estadio MetLife, el gigante de Nueva Jersey al que le caben 82 mil asistentes donde se jugará la final

El tempo del fútbol americano, que costó USD 1600 Millones le abrió sus puertas a un deporte ajeno a los gringos como lo es el fútbol pero que apasiona al mundo

La mañana amanecía cubierta por una ligera capa de niebla. Entre charcos, pastizales y pequeños canales de agua, el viento recorría libremente un paisaje que parecía no tener fin. Mucho antes de convertirse en un complejo deportivo capaz de recibir a decenas de miles de personas, gran parte de los Meadowlands estaba dominada por humedales, vegetación y extensas zonas pantanosas donde el agua marcaba el ritmo de los días.

Durante años, este rincón del norte de Nueva Jersey conservó buena parte de su esencia natural. Al amanecer, el sol se reflejaba sobre los humedales; al caer la tarde, el horizonte se teñía de tonos dorados sobre una extensión tranquila que parecía permanecer intacta con el paso de las estaciones.

Nadie habría imaginado entonces que sobre aquellos terrenos terminaría levantándose uno de los escenarios deportivos más costosos de la historia. Mucho menos que, décadas después, cientos de millones de personas tendrían los ojos puestos sobre ese mismo lugar para presenciar la coronación de un nuevo campeón del mundo.

El escenario donde el mundo volverá a detenerse

Por unas horas, East Rutherford, una localidad de apenas 10.000 habitantes en Nueva Jersey, dejará de ser un punto más en el mapa para convertirse en el centro de atención global.

Allí, se disputará la final del Mundial de 2026 uno de los eventos deportivos con mayor audiencia del planeta. Para la FIFA, incluso perderá temporalmente su nombre comercial y será identificado como New York New Jersey Stadium, una práctica habitual para evitar referencias publicitarias durante el torneo.

Su capacidad supera los 82.000 espectadores, lo que lo convierte en el estadio más grande de la NFL. Sin embargo, lo que ocurrirá dentro de sus muros irá mucho más allá del fútbol americano. Durante una noche, las luces del MetLife iluminarán el desenlace de la Copa del Mundo más grande de la historia, la primera con 48 selecciones participantes.

La imagen tendrá una fuerza simbólica difícil de igualar. A pocos kilómetros se levanta el perfil de Manhattan, uno de los paisajes urbanos más reconocibles del mundo, mientras decenas de aviones cruzan constantemente el cielo rumbo a algunos de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos. Son pocos los lugares donde convergen de manera tan evidente el deporte, el espectáculo y el poder económico.

El estadio de USD 1.600 millones que nació para dos rivales

Antes de convertirse en la sede de una final mundialista, el MetLife ya era una apuesta gigantesca.

Su construcción demandó cerca de USD 1.600 millones, cifra que al momento de su inauguración, en 2010, lo convirtió en el estadio más costoso de Estados Unidos y en uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de su época.

Lo más llamativo es que no fue financiado con recursos públicos. Detrás de la iniciativa estuvieron dos históricos rivales de la NFL: los New York Giants y los New York Jets, que decidieron unir esfuerzos para reemplazar al antiguo Giants Stadium.

La decisión parecía arriesgada. Dos franquicias acostumbradas a competir dentro y fuera de la cancha terminarían compartiendo vestuarios, infraestructura y hasta la misma dirección. Sin embargo, el experimento funcionó.

Hoy sigue siendo uno de los pocos escenarios deportivos de las grandes ligas estadounidenses que alberga de manera permanente a dos equipos profesionales.

Desde el exterior, el edificio no busca impresionar con una arquitectura futurista. No posee la monumentalidad del Wembley de Londres ni la espectacularidad tecnológica del SoFi Stadium de Los Ángeles.

Su diseño privilegió la funcionalidad, la comodidad y la experiencia del espectador, con más de 200 suites de lujo, cuatro enormes pantallas gigantes y una infraestructura capaz de movilizar a decenas de miles de personas en cuestión de horas.

Mucho antes del Mundial, ya había aprendido a convivir con la historia

Aunque la final de la Copa del Mundo será probablemente el evento más importante de su trayectoria, el MetLife lleva años acostumbrado a los reflectores.

En 2014, hizo historia al albergar el Super Bowl XLVIII, convirtiéndose en el primer estadio ubicado en una región de clima frío en recibir la gran final de la NFL al aire libre.

Dos años después fue escenario de la final de la Copa América Centenario, aquella noche en la que Argentina volvió a quedarse a las puertas de un título y Lionel Messi anunció temporalmente su retiro de la selección tras perder frente a Chile en la definición por penales.

También ha recibido partidos internacionales, encuentros de clubes europeos, WrestleMania, finales universitarias y algunos de los conciertos más multitudinarios de las últimas décadas.

Taylor Swift, Beyoncé, Bruce Springsteen, Ed Sheeran, Karol G, The Weeknd y Coldplay son apenas algunos de los artistas que han llenado sus graderías.

Pocas construcciones deportivas en Norteamérica pueden presumir de haber reunido en un mismo escenario a campeones de la NFL, leyendas del fútbol y algunas de las mayores estrellas de la música contemporánea.

Un gigante que compite con los estadios más caros del planeta

Cuando abrió sus puertas, el MetLife era considerado una obra descomunal. Sin embargo, la carrera por construir escenarios cada vez más sofisticados no se detuvo.

Actualmente, comparte la lista de los recintos deportivos más costosos del mundo con gigantes como el SoFi Stadium de Los Ángeles, cuya construcción superó los USD 5.000 millones; el Allegiant Stadium de Las Vegas, hogar de los Raiders; y el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Aun así, el MetLife conserva algo que varios de los estadios más modernos del planeta todavía no tienen: una final de la Copa del Mundo. Ni el dinero ni la arquitectura garantizan un lugar en la memoria colectiva. Los estadios terminan siendo recordados por los momentos que albergan, por los goles que celebran y por las lágrimas o aplausos que presencian.

Por eso, cuando el árbitro dé el pitazo final del torneo y un nuevo campeón levante la copa frente a más de 82.000 espectadores, el MetLife ingresará definitivamente a una categoría distinta. Habrá dejado de ser únicamente la casa de dos equipos de fútbol americano para convertirse en uno de esos escenarios que marcan épocas y quedan ligados para siempre a la historia del deporte.

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