- La escuela de árbitros de Caldas que tendrá un juez en la final del Mundial

El tolimense Nicolás Gallo, que se formó con los paisas, será el asistente de video del juez Slavko Vinčić en la final del Mundial entre Argentina y España

Para la final del Mundial de fútbol entre Argentina y España también habrá presencia colombiana. Aunque no estará sobre el terreno de juego, el tolimense Nicolás Gallo integrará el equipo arbitral como asistente de video (VAR), una función donde se revisan las jugadas más polémicas y apoyar al árbitro central, el esloveno Slavko Vinčić, en la corrección de errores claros y manifiestos durante el encuentro.

Detrás de este nombramiento hay una historia de formación que comienza en la Corporación de Árbitros de Fútbol de Caldas (Codaf), una escuela dedicada a preparar árbitros centrales, asistentes y especialistas en VAR. Desde allí se forman jueces que miran torneos barriales y departamentales y, árbitros del fútbol profesional nacional e internacional.

La Codaf no solo forma hombres varias arbitras de fútbol han salido de la Codaf Crédito: Facebook Codaf

La Codaf es presidida por Hernán Berrío, quien lidera la entidad junto con un equipo conformado por Juan Sebastián Restrepo, Michael Sánchez, Jorge Iván Arias y Jhon Freddy Franco. Un hito en la gestión de Berrio ocurrió diciembre de 2019, fecha cuando la organización realizó la premiación de "La Noche de los Mejores", un reconocimiento anual a los árbitros más destacados de la corporación.

Sin embargo, Nicolás Gallo no es el único referente surgido de esta escuela. Entre sus egresados también sobresale Alejandro Gallego, oriundo de Neira (Caldas), quien se ha consolidado como uno de los árbitros asistentes de mayor trayectoria en el fútbol colombiano y sudamericano. Su experiencia incluye designaciones en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de partidos decisivos como la semifinal entre Palmeiras y Liga de Quito y la final del fútbol colombiano entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín.

Otro nombre emblemático es el de Eduardo Botero Walker, considerado una de las figuras históricas del arbitraje en Caldas y Colombia. Botero se formó en el entonces Colegio Departamental de Árbitros de Fútbol de Caldas (CODAFD), denominación que tuvo la institución antes de adoptar el nombre de Codaf en 2009.

Árbitro internacional FIFA, Botero dejó una huella profunda por su desempeño en el fútbol profesional y por su papel como formador de nuevas generaciones de jueces. Muchos lo recuerdan como maestro y mentor de varios árbitros del departamento. Su retiro oficial se produjo el 20 de diciembre de 2006, durante el partido de vuelta de la final del Torneo Finalización entre Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo.

A lo largo de su historia, la Codaf ha formado cerca de 800 árbitros. Actualmente mantiene entre 80 y 100 colegiados activos, una cifra que varía según las convocatorias anuales. La presencia de Nicolás Gallo en la final del Mundial confirma que esta escuela caldense continúa proyectando talento hacia los escenarios más importantes del arbitraje internacional.

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