- ¿ Cuantos millones de dólares ganaran los jugadores del equipo que gane el Mundial?

El campeón de la final de fútbol de 2026, que podría ser la España de Lamine Yamal o la Argentina de Lionel Messi, recibirá un premio de 50 millones de dólares, una cifra que refleja el enorme crecimiento económico del torneo. La diferencia es significativa si se compara con el evento de España 1982, cuando el campeón obtuvo un premio de 2,2 millones de dólares. Actualizada por inflación, esa recompensa equivaldría hoy a cerca de 6,7 millones de dólares, por lo que el ganador de 2026 percibirá alrededor de siete veces más.

Elaboración Propia

El aumento de los premios está estrechamente relacionado con la expansión comercial del torneo. Mientras que en 1982 participaron 24 selecciones, en el torneo de 2026 competirán 48 equipos, el doble de participantes. Esta ampliación incrementa el número de partidos, atrae a más aficionados y amplía el mercado para patrocinadores, medios de comunicación y plataformas digitales, consolidando al evento como uno de las competencias deportivas más rentables del planeta.

Le podría gustar: Así se vive la fiesta mundialista rodeado de hinchas, buena comida y pantallas gigantes en los Hoteles Estelar

Uno de los principales motores de estos ingresos son los derechos de transmisión. La FIFA obtiene miles de millones de dólares gracias a la venta de estos derechos a cadenas de televisión y plataformas de streaming de todo el mundo. Empresas como DSports/DGO, Fox Sports, RTVE e ITV, entre muchas otras, forman parte de un ecosistema que permite llevar el torneo a cientos de países. Solo por derechos audiovisuales, la FIFA proyecta ingresos cercanos a 3.800 millones de dólares durante el ciclo del de 2026.

Con la mirada puesta en el torneo de 2030, la FIFA, presidida por Gianni Infantino, busca seguir aumentando esos ingresos mediante licitaciones cada vez más competitivas y una mayor participación de las plataformas digitales. Compañías tecnológicas como Netflix, YouTube, Apple y Disney aparecen entre los posibles interesados en adquirir derechos de transmisión, en un escenario donde la televisión tradicional comparte protagonismo con el streaming y el consumo multiplataforma.

La organización también pretende potenciar la experiencia de entretenimiento alrededor del torneo. La final de 2026 contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl, una apuesta para atraer nuevas audiencias y reforzar el carácter global del evento. Al mismo tiempo, continúa el debate sobre una posible ampliación a 64 selecciones para futuras ediciones, una propuesta impulsada por la CONMEBOL que aún se encuentra en evaluación y no ha sido aprobada por la FIFA.

Anuncios..