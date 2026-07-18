- Una tarde para reír y reflexionar: teatro clown gratis en un parque de Bogotá

El Park Way será escenario de una función gratuita de clown por el Día Internacional del Payaso. El show lo organiza Idartes, liderado por María Claudia Parias

El próximo domingo 19 de julio, el Park Way será escenario de una función gratuita de teatro clown con motivo del Día Internacional del Payaso. La actividad busca acercar al público a una de las expresiones escénicas más particulares, en la que el humor surge de la vulnerabilidad, el error y la capacidad de conectar con la audiencia.

A diferencia de disciplinas como el drama o la danza, el clown no pretende representar personajes fuertes, heroicos o invencibles. Por el contrario, quienes interpretan a un payaso construyen su trabajo a partir de la torpeza, el fracaso, los errores cotidianos y el ridículo. La esencia de esta técnica consiste en aceptar las propias debilidades y exponerlas ante el público, transformándolas en una experiencia compartida que despierta la risa y la empatía.

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Uno de los rasgos más distintivos del clown es la relación directa con los espectadores. En este tipo de teatro, los actores rompen constantemente la llamada "cuarta pared", observan las reacciones de la audiencia y adaptan la presentación de acuerdo con la energía del momento. La improvisación y la escucha son fundamentales para que cada función sea diferente y mantenga una comunicación permanente entre el escenario y quienes asisten.

El trabajo del clown va mucho más allá de hacer el ridículo de manera automática. Cada gesto, silencio o equivocación forma parte de una construcción artística en la que el actor interpreta las respuestas del público y modifica su actuación para fortalecer el vínculo emocional. Esa interacción convierte cada presentación en una experiencia única e irrepetible.

Quienes se dedican a esta disciplina también enfrentan un reto adicional: no cuentan con un personaje detrás del cual esconderse. Su propia personalidad y sensibilidad hacen parte del espectáculo, por lo que deben exponerse emocionalmente frente al público, una condición que puede generar inseguridad o miedo escénico, pero que también constituye uno de los mayores atractivos del clown.

La actividad es organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), entidad encargada de promover y fortalecer la oferta cultural de Bogotá. Actualmente, la institución es dirigida por María Claudia Parias Durán, comunicadora social y periodista, especialista en Gestión Cultural y magíster en Gerencia Cultural. Antes de asumir la dirección de Idartes, presidió la Fundación Nacional Batuta entre 2014 y 2024, donde impulsó estrategias para ampliar la formación musical con un enfoque de inclusión social y sostenibilidad institucional.

Información del evento

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026.

Hora: 3:00 p. m.

Lugar: Park Way, Monumento José Prudencio Padilla (carrera 24 con calle 39).

Entrada: Gratuita.

Edad: Sin restricción; se recomienda que los menores de edad asistan acompañados por un adulto responsable.

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