Estas son las cinco razas de perro que no huelen mal ni sueltan pelo

A la hora de adquirir un canino muchos tienen en cuenta que no tenga el famoso ‘olor a perro’ y que no muden su pelaje con frecuencia

Uno de los momentos más especiales para una familia es tomar la decisión de tener una mascota. Aunque existen varias opciones como gatos, conejos, peces pequeños e incluso algunos pájaros, la mayoría opta por adoptar un perro. Sin embargo, dentro de las características que molestan sobre estos caninos está el famoso ‘olor a perro’ que suele impregnarse en los hogares por más que se asee al peludo. Le contamos que razas de perro no tienen estos problemas.

Existen ciertos tipos de raza que no solo no desprenden este olor, si no que sueltan muy poco pelo, siendo ideales para aquellos a quienes les molesta tener su casa llena de pelos y con ‘olor a perro’. Cabe destacar que no a todos les molesta y no es una razón para no dar un buen trato o cuidados a un perro. Las castas son:

1. Puli

Este curioso peludo cuenta con lo que llaman pelaje chino, cabello crespo que luce como rastas, a diferencia de lo que muchos pensarían es una raza hipoalergénica, babea muy poco. Eso sí, necesita de un paseo activo de manera diaria.

2. Caniche

En esta tierna raza no se nota mucho la caída de pelo y tampoco es frecuente, esto se debe a que tiende a enredarse por ser crespo. Si no se cepilla se pueden formar nudos y con el cepillado constante se puede romper y darle un aspecto más esponjoso.

3. Lhasa Apso

El pelaje de este perro tiene una curiosa característica, si no lo corta puede crecer muy rápido y quedar extra largo, por lo que puede cortarlo periódicamente. No se le nota la caída en época de muda, pero deberá recibir un cepillado mínimo al día.

4. Teckel

De forma contraria al resto de la lista, este pequeño perro de patas cortas cuenta con pelaje muy corto, no es necesario cepillarlo de forma profunda ni diariamente. Su olor es mínimo y no mudo constantemente de pelo.

5. Shih Tzu

Esta raza en especial no suelta pelo, pero si tiene un crecimiento rápido del mismo en la zona del rostro. Por ende, es pertinente cortarlo o algunos le hacen un ‘chongo’ en la parte de arriba de su cabeza.

