Estas son las bolsas amigables con el medio ambiente de D1 para no llevar el mercado en cajas de cartón

Como muchos lo saben hay algunos productos que han sido prohibidos por ciertas leyes colombianas. Un ejemplo es la reciente ley que empezó a aplicarse, la Ley 2232 de 2022, que prohíbe el uso de bolsas plásticas en el país, con la intención de minimizar el impacto ambiental que estas han tenido. Por eso las bolsas amigables con el medio ambiente que ofrece D1 son una solución muy viable a la hora de hacer su mercado.

Tenga en cuenta que es una medida progresiva y forma parte de un plan mucho más amplio, que no solo planea prohibir si no ir sustituyendo este tipo de productos con otras alternativas. Lo que ya es un hecho es que a cualquier comercio al que vaya debe tener su propia opción de bolsa pues no va a recibir ningúna que sea plástica. Es por eso que se le recomienda tener varias para comprar el mercado e incluso las pequeñas cosas en su tienda de barrio.

Bolsas amigables con el medio ambiente de D1

Esta popular tienda low cost desde hace un tiempo ya ofrece otras alternativas mucho mejores, con estas va a poder cambiar las plásticas. Lo mejor es que son duraderas y bastante económicas, siendo una inversión a largo plazo. Va a encontrar las que le dejamos a continuación:

- Bolsa de papel D1 por $500

- Bolsa ecológica reutilizable por $1.200

- Bolsa reciclada D1 por $200

- Bolsa roja reutilizable 40X42 por $1.990

- Bolsa térmica 3 horas por $3.490

- Carrito de mercado D1 por $29.950

