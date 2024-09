Sobrino de Nelson Velásquez recordó cuando quienes demandan a su tío intentaron “apoderarse” de su nombre

.Publicidad.

Con la pelea entre Nelson Velásquez, excantante de Los Inquietos y Jair López, representante y dueño de la marca, salieron a flote declaraciones del año pasado; cuando en el programa de farándula La Red, Aniel Velásquez, entonces cantante del grupo, explicó las razones de su salida. Habrían querido "apoderarse de su nombre".

Todo habría comenzado luego de que Aniel Velásquez comentara que se sentía incómodo con el acordeonero y que de seguir esta persona en el grupo sería él quien tendría que salirse. Pero todo se terminó de romper, cuando Velásquez se enteró que Jair López, habría intentado registrar su nombre ante la ley como si fuera propiedad de Los Inquietos.

..Publicidad..

| Lea más: Esta es la única salida que tiene Nelson Velásquez para salvarse ...

...Publicidad...

Por medio de un amigo, Aniel Velásquez se habría enterado del registro ante Superintendencia de Cámara y Comercio, lo que hizo dar un paso al costado. En la entrevista el músico, quien además es el sobrino del hace pocos días condenado Nelson Velásquez, explica:

....Publicidad....

Ese nombre me lo puso mi mamá y lo uso artísticamente desde que tenía 12 años, entonces me parecía increíble perderlo de un momento a otro (…) Llamé a mi abogado y él me dijo que, efectivamente, la empresa de Jair López, representante de Los Inquietos, hizo la solicitud de registro el 17 de marzo de 2023 ¡Me pareció una cochinada lo que hicieron! ¡Me querían robar mi nombre!

Por esta razón, Aniel Velásquez habría tenido que frenar la solicitud con la ayuda de un abogado. Jair López reconoció, también ante La Red, haber hecho dicha solicitud, pero de acuerdo a su versión de los hechos lo habría hecho sólo por proteger a la artista y pensando en devolver la marca posteriormente.