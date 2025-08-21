Estas son las 5 marcas de carros usados que están conquistando a los colombianos

Muchos están optando por conseguir un carro usado y hay unas referencias que están dominando el mercado, le contamos cuales son

Comprar un carro nuevo no es un gusto al que todos puedan acceder. El alto precio de los vehículos y los intereses de los créditos, que en ocasiones parecen impagables, hacen que muchas familias y conductores busquen alternativas. Una de ellas es la motocicleta, que sigue siendo un medio de transporte popular; la otra, adquirir un carro de segunda mano, opción que ha ganado fuerza en Colombia. De hecho, el mercado de los usados ha crecido notablemente durante este 2025 y algunas marcas de carros usados se están posicionando en los primeros lugares de preferencia.

Según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible de Colombia (Andemos), este sector creció un 16,1% durante el primer semestre del año, mostrando el apetito de los colombianos por acceder a vehículos más asequibles.

Las marcas de carros usados que lideran el mercado de segunda en Colombia

En el quinto lugar se encuentra Toyota, la famosa marca japonesa que puso a rodar 31.661 vehículos usados en los primeros seis meses del año. Aunque la cifra es alta, aún es superada por marcas que han logrado consolidarse con mayor fuerza en el país.

La Toyota Hilux es uno de los modelos de segunda más vendido en Colombia.

En la cuarta posición aparece Kia, la marca coreana que no solo es protagonista en el mercado de carros nuevos, sino que también ha sabido conquistar el segmento de segunda. Durante este primer semestre se registraron 33.772 traspasos, consolidando su posición y demostrando que sus modelos siguen siendo atractivos para quienes buscan un auto confiable y económico.

El tercer puesto es para Mazda, una compañía que ha logrado enamorar a los colombianos con modelos como la CX-30 y que también se destaca en el mercado de usados. Entre enero y junio se traspasaron 41.612 unidades, confirmando que su mezcla de diseño, desempeño y durabilidad la hacen una de las preferidas.

El Mazda 2 es uno de los modelos de segunda más vendido en Colombia.

El segundo lugar pertenece a Renault, una de las marcas históricas en Colombia y que suele estar en el top 3 de ventas de vehículos nuevos. En cuanto al mercado de segunda, no se queda atrás: registró 76.145 traspasos en el primer semestre del año, ratificando la confianza de los compradores en sus modelos, muchos de ellos ensamblados en el país.

Finalmente, la marca que lidera el ranking es Chevrolet, que aunque ya no tiene la fuerza de hace algunos años en el segmento de nuevos, sigue dominando en el mercado de usados. Durante este primer semestre sumó 120.060 traspasos, consolidándose como la reina indiscutible del mercado de segunda mano.

En cuanto a las preferencias de los colombianos, los vehículos familiares son los que más se negocian, con un total de 256.225 traspasos oficiales, lo que equivale al 52,8% del total del mercado. Y en cuanto a las regiones, las ciudades que concentran la mayor cantidad de estas operaciones son Bogotá, Cali, Medellín y Envigado, epicentros de un negocio que no deja de crecer.

