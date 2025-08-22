El nuevo templo de El Minuto de Dios: la obra que honra el legado del Padre García Herreros

Anuncios.

El barrio Minuto de Dios volvió a ser escenario de un hecho histórico. Este 14 de agosto se consagró el Templo San Juan Eudes, una construcción de 2.300 metros cuadrados que se levanta como un faro de fe en el occidente de Bogotá. Con capacidad para 600 personas sentadas, el nuevo espacio busca ser más que un lugar de oración: es un símbolo de la continuidad de un proyecto social y espiritual que transformó la vida de miles de familias.

La ceremonia estuvo acompañada de autoridades eclesiásticas, representantes de la Organización Minuto de Dios y centenares de feligreses que vieron en este templo la renovación del legado del padre Rafael García Herreros, fundador de la Obra Minuto de Dios y del programa televisivo homónimo. Precisamente, la inauguración coincide con la conmemoración de los 70 años de “El Minuto de Dios” en televisión, un espacio que desde 1955 acompaña a los hogares colombianos con mensajes de fe, solidaridad y esperanza.

Un legado vivo en la capital de El Minuto de Dios

La construcción del templo no es solo un logro arquitectónico; es la materialización de una visión que, desde mediados del siglo XX, buscaba unir la espiritualidad con el desarrollo social. En los terrenos donde hace más de siete décadas solo había baldíos, se levantó un barrio completo con colegios, universidades, viviendas, bibliotecas y espacios culturales, todos bajo la inspiración de la obra del padre García Herreros.

El Templo San Juan Eudes se suma a ese entramado comunitario como un espacio que no solo servirá para la liturgia, sino también como centro de encuentro y cohesión social. Su diseño amplio y moderno responde a las necesidades de una comunidad que sigue creciendo y que encuentra en el Minuto de Dios un referente de organización y fe.

En palabras de quienes asistieron a la consagración, este templo es un recordatorio de que la obra sigue viva, vigente y con capacidad de renovarse. No es un monumento al pasado, sino un paso firme hacia el futuro, un futuro donde la espiritualidad y el compromiso social se entrelazan.

Así, el San Juan Eudes no solo es una iglesia, es también la reafirmación de que el sueño de García Herreros permanece. Un sueño que comenzó con un minuto de televisión y que hoy sigue transformando comunidades enteras en Bogotá y en Colombia.

