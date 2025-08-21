El hotel de reyes en el que Luis Díaz descansa en Múnich mientras consigue un nuevo hogar

Desde su llegada al país alemán, el guajiro se ha estado adaptando a su nueva vida junto a su familia y por el momento está alojado en este lugar

Anuncios.

Lejos de su natal Guajira, Luis Díaz comienza a escribir un nuevo capítulo en Alemania. El delantero colombiano, junto a su esposa Geraldine Ponce y sus dos hijas, disfruta de los primeros días en Múnich, ciudad que lo recibe con la emoción de haber levantado su primer título con el Bayern. Entre la euforia de los fanáticos y la adaptación que aún toma su tiempo, el barranquero descansa en uno de los lugares más exclusivos de la capital bávara: el histórico Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, ubicado en la elegante Maximilianstraße.

Anuncios.

El hotel de reyes en el que vive Luis Díaz

El Bayern no dejó nada al azar para hospedar a su nueva estrella. Eligió uno de los hoteles más antiguos y prestigiosos del mundo, un lugar que abrió sus puertas en 1858 bajo el mandato del rey Maximiliano II y que desde los años 70 pertenece al grupo de lujo Kempinski, hoy controlado en su mayoría por accionistas de Baréin. Hospedarse allí es entrar en un pedazo de historia, rodeado de lujo clásico y con todas las comodidades dignas de un campeón.

La ubicación es otro de sus grandes atractivos: la Maximilianstraße, avenida símbolo del lujo europeo, rodeada de boutiques de diseñadores, joyerías exclusivas y a pocos pasos de la Ópera Estatal de Baviera. Allí, Díaz y su familia parecen sentirse como en casa. Geraldine Ponce ya comparte imágenes de su nueva vida en Alemania, mostrando la tranquilidad con la que afrontan este cambio.

Anuncios.

|Le puede interesar Erre Caserío: el hijo de Bello que llevó el Hip Hop colombiano a la cima de Red Bull Dance Your Style

Anuncios..

El precio, como era de esperarse, está al nivel de la élite: se calcula que una suite puede costar entre 1.500 y 2.000 euros por noche, es decir, más de 7 millones de pesos colombianos. Sin embargo, para el club alemán no es un gasto, sino una inversión. No en vano, en 2017, James Rodríguez también vivió en este mismo hotel cuando fichó por el Bayern, una tradición que se repite con cada incorporación estelar.

El millonario contrato que lo llevó al Bayern

Más allá del lujo, lo que realmente inclinó la balanza para que Díaz dejara Liverpool fue su nuevo sueldo. En Inglaterra recibía alrededor de 3,3 millones de euros anuales, cifra considerada baja frente a su importancia en el equipo. El Bayern no dudó en mejorar sus condiciones y le ofreció cerca de 14 millones de euros por temporada, contrato que lo ubica entre los mejores pagos del club, aunque no en el primer lugar.

El guajiro firmó hasta 2029 y se espera que, a diferencia de James, su paso por el club esté lejos de polémicas. Por ahora, la historia comenzó de la mejor manera: título en la Supercopa alemana y su primer gol oficial con la camiseta bávara. Un inicio soñado para un jugador que, poco a poco, deja huella en Europa y que ahora vive, literalmente, como un rey en tierras alemanas.

Vea también: