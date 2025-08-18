Esta es la nueva camioneta eléctrica que quiere conquistar las carreteras colombianas: Chery iCAR03

Potencia, seguridad y autonomía se combinan en el nuevo eléctrico de Chery, pensado para conquistar desde las ciudades hasta los caminos más difíciles

Anuncios.

Colombia vive un momento decisivo en materia de movilidad. Cada vez más marcas apuestan por traer modelos eléctricos que respondan a la geografía del país y a las nuevas demandas de sostenibilidad. En ese contexto, Chery, de la mano del Grupo Vardí, presentó el iCAR03, una nueva camioneta eléctrica que llega con dos versiones, AllRoad 4X2 y AllRoad iWd, y que promete ser uno de los grandes protagonistas del mercado.

Anuncios.

Autonomía y potencia para un país de contrastes, así es la nueva camioneta eléctrica

El iCAR03 no es un eléctrico cualquiera. Sus baterías, fabricadas por CATL, garantizan seguridad incluso en condiciones extremas, desde lluvias torrenciales hasta altas temperaturas. Con autonomías que van desde los 410 hasta los 421 kilómetros, este SUV se perfila como un vehículo capaz de recorrer largas distancias sin depender tanto de los puntos de carga, una necesidad urgente en un país de carreteras tan diversas como Colombia.

|Le puede interesar Esto cuesta la nueva Renault Koleos: una camioneta que está enamorando a los colombianos

Anuncios.

La versión 4X2 ofrece 181 caballos de potencia, mientras que la iWD alcanza los 275 HP con tracción integral y modos todoterreno que le permiten enfrentarse a terrenos sueltos, lodo o pendientes desiguales. Una máquina diseñada para quienes necesitan confort en la ciudad, pero también rendimiento en las carreteras más difíciles.

Anuncios..

Este modelo está disponible desde $119.900.000 y la versión más completa está disponible en $139.900.00.

Tecnología, seguridad y confort de otro nivel: así es la Chery iCAR03

El iCAR03 está equipado con un sistema de asistencia avanzada al conductor de nivel 2, que incluye control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril y hasta estacionamiento automático. Además, incorpora cámara 540°, seis airbags y todos los sistemas de seguridad activa que hoy son estándar en los mejores vehículos del mundo.

Puertas adentro, la experiencia es igual de sorprendente: una pantalla táctil de 15,6 pulgadas, sonido de 12 parlantes Infinity en la versión más equipada, asientos con calefacción, ventilación y función de masaje, techo panorámico y hasta modos personalizados como el “Siesta” o el “Mascota”. El confort y la conectividad están pensados para que el conductor y los pasajeros vivan una experiencia premium.

Un respaldo pensado para Colombia

Más allá de su diseño robusto y tecnología, Chery sabe que lo más importante es el respaldo. Por eso, el iCAR03 llega con una garantía de 8 años sin límite de kilometraje, única en el mercado colombiano. Además, cuenta con una red de 15 concesionarios y talleres que cubren más del 90 % del territorio nacional, lo que ofrece confianza a los compradores.

Con el lanzamiento de este SUV, Chery reafirma su apuesta por la movilidad sostenible en Colombia, combinando potencia, diseño y seguridad en un modelo que busca marcar un antes y un después en la industria automotriz del país.

Vea también: