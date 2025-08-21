Cómo llegar al histórico pueblo de Boyacá que tiene un punto considerado patrimonio cultural del país

Además de ser uno de los municipios con el nombre más largo del departamento, también tiene una tradición y fiestas muy importantes

Parece que muchos escogen siempre los mismos destinos para visitar y conocer Boyacá. Sin embargo, en este departamento abundan lugares ideales para descubrir toda la magia que guarda esta tierra. Además de Villa de Leyva, se pueden encontrar municipios con historia, espacios turísticos y fiestas únicas. Este es el caso de un pueblo boyacense que está algo retirado de la capital, pero que sin duda vale la pena conocer. Aquí le contamos cómo llegar a él si parte desde Bogotá.

Así puede llegar a este histórico pueblo de Boyacá que enamora

Santa Rosa de Viterbo no es un nombre común cuando los turistas hacen una lista de los lugares a visitar en Boyacá; sin embargo, allí debería estar. Este hermoso municipio se encuentra a 67 kilómetros de Tunja, lo que equivale a un recorrido de una hora y media. Aunque, si planea viajar desde Bogotá, será un trayecto de más de 3 horas —casi 4—, con la ventaja de que en el camino podrá disfrutar de otros pueblos del departamento.

Santa Rosa de Viterbo.

Para llegar es necesario tomar la ruta a Boyacá por el norte de la ciudad. Durante el recorrido se atraviesan destinos como Tocancipá, Gachancipá, Chocontá, Villapinzón y Tunja. Desde allí se continúa por la vía Tunja-Paipa, y tras salir de Paipa se emprende camino hacia Duitama, el último municipio antes de arribar a Santa Rosa de Viterbo. Un viaje que no solo lleva al destino final, sino que también permite descubrir otros rincones de Boyacá.

Este pueblo tiene un encanto natural y sus calles son pura historia. Allí se encuentra la casa natal del político y escritor Carlos Arturo Torres, declarada patrimonio cultural de la nación en 2011. En la plaza principal también se conserva un detalle único: el meteorito de Santa Rosa de Viterbo, hallado en 1810 y hoy exhibido como parte del orgullo local.

Otro de los atractivos son sus fiestas, que incluyen exposición equina y ganadera, además del tradicional Reinado del Campo Boyacense. Y, como todo buen destino boyacense, la gastronomía es otro de sus grandes encantos. En Santa Rosa se pueden degustar picadas con morcilla y longaniza, la famosa cabeza de cordero o el tradicional cocido boyacense. Para endulzar la visita, nada mejor que unas brevas con arequipe o una cuajada con melao.

