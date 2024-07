Estas son las 3 famosas canciones de salsa que ha escrito Maluma; una de ellas fue para Marc Anthony

.Publicidad.

Muchos no saben que Maluma tiene un rol protagónico en muchas de sus composiciones, donde participa no sólo como intérprete y productor sino como compositor. Aunque no las hace sólo, ya que en el mundo de la música pop es común que un tema pueda tener hasta 20 músicos trabajando detrás; pero entre las piezas que ha trabajado hay una donde no canta y que hizo para su amigo Marc Anthony, de la que no están enterados sus fanáticos.

Se trata de "Parecen viernes", uno de los mayores éxitos de uno de los últimos discos de Marc Anthony llamado Opus y que se publicó en el año 2019, poco antes de que comenzara la pandemia. Un disco del sonero que sus fanáticos también recuerdan por otras canciones como "Tu vida en la mía" y "Un amor eterno".

..Publicidad..

En esta canción también participa el productor que el año pasado se llevó casi todas las nominaciones a los últimos Latin Grammy, Edgar Barrera.

...Publicidad...

La llegada de Maluma a esta canción ocurrió por dos motivos: la amistad que existe entre ambos cantantes y que habían trabajado juntos en la versión salsera de "Felices los 4", otro éxito que lleva la pluma de Maluma; que además, al igual que la canción anterior, trabajó con el famoso Sergio George. Un arreglista, productor y compositor que acompaña a Marc Anthony desde comienzos de los años noventa.

....Publicidad....

"Felices los 4" es una canción de reggaetón que originalmente escribió Maluma con varios compositores, entre quienes se destacan el venezolano Servando Primera, Kevin Jiménez (integrante del dúo de productores The Rudeboyz) y un puertorriqueño llamado Eli Palacios, que ha estado detrás de varios de los mayores éxitos de artistas de la isla. Pero meses después, Maluma la lanzó en formato salsa y también tuvo un gran éxito.

Un fenómeno parecido al que ocurrió con el otro éxito de salsa que compuso Maluma llamado "Chantaje", que también es una nueva versión de una canción que Shakira originalmente había pensado como un reggaetón. En YouTube hay varios videos que muestran apartes del proceso de composición y cómo estuvieron ambos de involucrados. También participó Kevin Jiménez de The Rudeboyz, tanto como escritor como productor.

Maluma además hizo otra salsa con Marc Anthony llamada "La formula", que lanzó como primer sencillo de su último disco, sin tener la repercusión esperada y ha anunciado en varias ocasiones que un proyecto pendiente en su vida es lanzar un disco en este género. Así como hizo en 2021, cuando se fue a Jamaica a grabar un disco de reggae.

| Lea más: El exclusivo restaurante de Maluma en Medellín donde podrá comer por $28 mil