- LGBTIQ en inauguración de Olímpicos: inclusión o provocación

Libertad, igualdad y fraternidad: tres palabras con las que les gusta definirse a los franceses y están en su escudo y con el espectáculo de inauguración de los Olímpicos en París lo reafirmaron al mundo, pero digamos resignificándolo, mostrando su versión 2.0.

En el show hubo de todo: historia, luces todo el tiempo con los colores de la bandera LGBTIQ+ (ya nos iban preparando para lo que venía) música clásica y un bofetón a los que decían que el rock se había muerto con la electrizante presentación de Gojira porque dizque el dance hall, el trap y el reguetón mandaban la parada, ja.

No se oyó un segundo de dembow (beat o tempo del reguetón), la ninguneada fue total, pero tampoco se vio y se extrañó mucho a Daft Punk, al french house, pues los franceses tienen su propio subgénero en la electrónica (Etienne de Crecy, Rinocerose, etc.).

El asunto fue con el espectáculo drag, toda la derecha en el mundo gritó, pataleo y chilló por los 10 minutos donde salieron hombres travestidos, con barba bailando en una pasarela de moda, y por la representación de un cuadro religioso de una mujer con sobrepeso y gays acompañándola.

Francia nos quería dejar claro que estos son los nuevos tiempos, estos son sus nuevos tiempos, que las palabras inclusión y diversidad se añaden a las de libertad, igualdad y fraternidad, ¿y qué carajos van a hacer?

Aunque no deja de ser irónico que dentro de esa comunidad exista sectarismo y división, si alguien es gay no le caen bien las lesbianas, si el otre es travesti no baja de “cacorro” a los homosexuales, mejor dicho, es la exclusión dentro de la inclusión.

Esta semana la organización pidió disculpas a los católicos, pero no hay que ser muy inteligente para pensar que esa disculpa estaba redactada tiempo atrás, desde el momento en que se pensó hacer el espectáculo drag queen, todo estaba calculado, también estaba pensado que no hacer o a quien no provocar más bien, y esos eran a la comunidad musulmana.

Los musulmanes llevan más de un siglo asentados en Europa y las experiencias trágicas de la revista Charlie Hebdo y el teatro Bataclan resuenan aún en Francia, no iban a ser tan pendejos de provocarlos porque ya saben cómo reaccionarían.

Fue una delicia ver por ejemplo en Colombia la santa ira de la godarria, la tendencia en redes por 4 días fue “Sodoma y Gomorra”, tuiteaban con la cara roja de la ira y las venas de la frente hinchadas que esto era el fin de los valores y el principio de la decadencia total y absoluta.

En muchas ciudades europeas ya es común ver a hombres con barba vestidos de mujer y bolso rosado por las calles, con trabajos creativos como diseño de modas etc. acá a los travestis los relegan (cuando no los asesinan) a ser peluqueras o prostitutas en barrios de tolerancia, ese es el espacio que les dan y ni un centímetro más, no “deben” aspirar a nada más.

Ah, pero en los contactos de Whatsapp de muchos padres de familias tradicionales tienen con alias números de travestis para concertar citas clandestinas en moteles y en esos espacios “liberarse”, y el domingo muy juiciosos a misa con toda la familia.

“This is France” publicó en X Emmanuel Macrón el presidente, y vaya que nos quedó clarísimo como es la Francia de hoy día y sus nuevos tiempos.