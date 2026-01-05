Viajar entre municipios ya cuesta más en 2026. Empresas ajustaron tarifas de buses intermunicipales en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

El comienzo de 2026 llegó con un nuevo salario mínimo y este con cambios para miles de pasajeros que se movilizan a diario entre municipios. Los ajustes en pasajes de los buses intermunicipales ya entraron en vigencia en regiones clave como Cundinamarca, el área metropolitana de Medellín y el suroccidente del país con Cali y Yumbo. Las empresas transportadoras publicaron los nuevos valores, que desde enero rigen para trayectos cortos, medianos y largos.

Cabe recordar que el transporte intermunicipal es una pieza esencial de la movilidad regional. Trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias dependen de estos recorridos para cumplir con sus rutinas diarias. Con la actualización tarifaria, los usuarios ahora deben revisar cuánto cuesta cada trayecto antes de abordar, ya que los valores presentan variaciones según la distancia, el origen y el destino.

Cundinamarca: nuevas tarifas en pasajes desde Bogotá y otros municipios

En Cundinamarca, varias empresas actualizaron sus cuadros tarifarios para rutas que conectan a Bogotá con municipios de la Sabana, el norte del departamento y la provincia de Ubaté. La tarifa mínima general quedó fijada en $4.400, mientras que los recorridos más cortos desde la capital parten desde los $5.000.

Desde Bogotá, los pasajes hacia destinos como Chía, Cajicá y Zipaquirá presentan valores entre $7.000 y $10.500. Para trayectos más largos, como Ubaté, Carmen de Carupa o Villa de Leyva, los precios superan los $20.000 y pueden llegar hasta los $50.000, dependiendo del municipio y la empresa operadora.

También se ajustaron las tarifas para rutas con origen en Ubaté, Zipaquirá y Tausa. En estos casos, los valores oscilan entre los $5.900 y los $28.000, según la distancia. Las empresas informaron que los nuevos precios ya se están aplicando en taquillas y puntos de despacho, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los pasajeros.

Medellín y el aeropuerto José María Córdova

En Antioquia, el ajuste más visible se dio en la ruta entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro. El pasaje pasó de $17.000 a $20.000 por persona, valor que comenzó a regir desde los primeros días de enero. La tarifa fue confirmada oficialmente por la empresa operadora, luego de que circularan versiones contradictorias en redes sociales.

Además del nuevo precio, se ampliaron los medios de pago disponibles. Los usuarios pueden cancelar el pasaje en efectivo, con tarjeta débito o crédito, tarjeta Cívica y códigos QR, según el punto de abordaje. El servicio continúa operando las 24 horas del día, con alta frecuencia y sin necesidad de reservar cupo con anticipación.

Cali y Yumbo: ajustes en rutas urbanas e intermunicipales

En el Valle del Cauca, varias empresas que cubren rutas entre Cali y Yumbo implementaron incrementos desde diciembre, los cuales se mantienen para 2026. El pasaje urbano en Cali quedó en $3.600, mientras que en Yumbo se fijó en $2.800.

Para los recorridos intermunicipales, como Cali–Yumbo por la autopista, la tarifa es de $3.600, y el trayecto directo alcanza los $4.900. En sentido contrario, los valores se mantienen dentro del mismo rango. Las empresas comunicaron los cambios mediante avisos visibles en los vehículos, para garantizar que los usuarios conozcan los nuevos costos antes de viajar.

Con estos ajustes, el transporte intermunicipal inicia 2026 con un nuevo esquema tarifario en varias de las regiones más transitadas del país. Los pasajeros deberán tener en cuenta los valores actualizados para planear sus desplazamientos diarios y evitar contratiempos al momento de abordar

