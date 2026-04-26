Esta es la universidad colombiana que montó su propia cátedra sobre Luis Carlos Sarmiento ¿De qué se trata?

Uno de los hombres más poderosos del empresariado colombiano tendrá ahora un espacio propio dentro de la academia. Luis Carlos Sarmiento Angulo será el eje de una nueva cátedra en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, una universidad colombiana en la que su nombre no resulta ajeno, pero cuya decisión también abre preguntas sobre el peso histórico —y actual— del magnate en ese entorno.

Aunque la iniciativa puede leerse como un reconocimiento a su trayectoria, lo cierto es que la relación de Sarmiento con la Escuela viene desde su origen. En 1972, cuando un grupo de ingenieros, académicos y empresarios impulsaron la creación de la universidad, su nombre ya figuraba entre los fundadores, junto a figuras como Jaime Michelsen Uribe, Bernardo Pizano Bigar y Javier Ramírez Soto.

Para entonces, Sarmiento no era aún el magnate financiero que hoy domina buena parte del sistema bancario, pero ya perfilaba su camino. Había consolidado la Constructora Las Galias, avanzaba con la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y se preparaba para dar el salto definitivo al sector financiero. Un año después, en 1973, adquiriría el Banco de Occidente, marcando el inicio de una expansión que lo llevaría a convertirse en uno de los hombres más ricos del país.

Estas son las fechas de la cátedra de Luis Carlos Sarmiento en la universidad colombiana

La cátedra, según ha explicado la institución, no funcionará como una materia tradicional. Será más bien un ciclo de charlas y conversatorios enfocados en analizar su legado empresarial y su impacto en distintos sectores del país, desde una mirada que busca conectar su historia con los retos actuales.

El primer encuentro está programado para el 27 de abril a las 9 de la mañana, y tendrá como protagonista al propio Sarmiento Angulo. A sus 93 años, el banquero será el encargado de abrir el espacio con un mensaje dirigido a estudiantes e invitados, en lo que promete ser uno de sus pocos encuentros públicos recientes.

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La jornada también contará con la participación de Juan Manuel Rojas Payán, quien liderará uno de los conversatorios. Su presencia no es menor: desde el sector energético, representa otro de los frentes clave del empresariado colombiano que dialogará con la figura de Sarmiento.

Pero la programación no se detiene ahí. Para finales de julio están previstos nuevos encuentros, esta vez con Alberto Mariño Samper, mientras que en agosto será el turno de María Lorena Gutiérrez, una de las figuras más cercanas al entramado empresarial del banquero y hoy cabeza del Grupo Aval.

Los ejes temáticos de la cátedra no son casuales. Infraestructura, turismo, salud y liderazgo serán algunos de los temas que se abordarán, todos ellos sectores donde Sarmiento ha tenido incidencia directa a través de sus empresas y conglomerados.

La creación de este espacio también pone sobre la mesa una discusión de fondo: hasta qué punto la academia se convierte en escenario de reconocimiento a figuras empresariales con poder vigente. En este caso, no se trata de un homenaje póstumo ni distante, sino de un legado que sigue activo y que aún incide en la economía del país.

Así, la cátedra no solo busca revisar la historia de un empresario, sino también proyectar su influencia hacia nuevas generaciones de ingenieros y profesionales. Una forma de mantener vigente un nombre que, medio siglo después de haber ayudado a fundar la institución, sigue teniendo peso dentro y fuera de sus aulas.

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