Los lujosos libros de Villegas Editores que ahora podrán estar al alcance de cualquier bolsillo

Benjamín Villegas quiso que sus más de 300 ediciones, dedicadas a narrar con imágenes la riqueza cultural del país, tuvieran un tamaño portable para la Filbo 2026

Mientras algunos libreros y editores se estrenan con gran ilusión en esta edición de la Feria Internacional del Libro, hay otros que llevan desde los inicios de la feria ocupando los pabellones de Corferias cada fin de abril y principio de mayo. Uno de los editores más iconicos de la industria del libro en Colombia es Benjamín Villegas, fundador de Villegas Editores, una de las editoriales infaltables en el evento especializada en libros ilustrados de gran formato con curiosas y originales temáticas de Colombia.

Benjamín Villegas comenzó a trabajar en el mundo de los libros desde niño trabajando en la Litografía Colombia junto a su padre, el cual falleció cuando Benjamín tenía 13 años.

Villegas Editores nació en los años 70 como una empresa creativa en diseño gráfico, arquitectónico, publicación de libros y revistas, publicidad, cine y televisión. Sin embargo, en los años 80, cuando el conflicto interno del país era la comidilla de todos los diarios internacionales, que no escatimaban en ningún recurso a la hora de mostrar a Colombia como un narco-país, los libros del bogotano Benjamín Villegas nacieron con la necesidad de hacer contrapeso y mostrar una imagen distinta. Esos tomos grandes se convirtieron en el detalle perfecto para quienes viajaban al exterior y querían llevar una imagen de Colombia que no salía en los medios de comunicación.

Por esos tiempos, el cliente más conocido de Villegas fue el entonces presidente Alfonso López Michelsen, quien convirtió los libros ilustrados, recubiertos en tela y con letras doradas impresas, en el detalle que nunca faltaba en sus maletas cuando salía de viaje. Esos encargos le permitieron a Benjamín Villegas descubrir que lo que más le gustaba hacer en la vida era producir documentos impresos sobre aspectos positivos del país.

Benjamín Villegas junto a su hija Laura Villegas en la Filbo 2024.

Ahí nació el eslogan que lo hizo erigirse con admirable valentía en un país que parecía haberse opacar por la sombra de la cultura narco: “La buena imagen de Colombia”. Esto con el fin de narrar y dar cuenta de lo complejo que puede ser este país, mientras el planeta entero lo intentaba reducir a un único tema.

Poco a poco, los libros de Villegas Editores fueron llegando a la biblioteca de grandes personalidades del mundo, como el papa Pablo VI. Benjamín Villegas recuerda que un día lo llamó el entonces presidente Misael Pastrana, preocupado porque no sabía qué llevarle al máximo pontífice. Benjamín le recomendó una de las primeras ediciones de naturaleza colombiana. Las recomendaciones de Villegas eran tan acertadas que, a través de los años, se volvió una tradición de presidentes y diplomáticos encargarle libros al editor de Villegas Editores.

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A finales de los años ochenta, con su proyecto andando, Benjamín Villegas no se quedó esperando a que sus clientes pusieran a circular sus libros en el exterior. Empacó maletas y se fue para las ferias del libro en Frankfurt y Estados Unidos para venderle su proyecto a editoriales internacionales y lograr que sus libros sobre la buena imagen de Colombia circularan por el mundo.

En 1989, Benjamín Villegas logró vender los derechos de un libro sobre la guadua a Rizzoli International Publications, de Nueva York. También le compraron Artefactos, un libro que recoge más de 500 años en imágenes de herramientas, muebles, joyas, cestas, hamacas, sombreros y demás objetos que han acompañado el desarrollo de la cultura nacional.

El libro "Artefactos, objetos artesanales de Colombia" rodó por el mundo en otros idiomas y bajo la dirección de distintos sellos editoriales.

Así, Benjamín Villegas ya lleva más de cincuenta años al frente de su editorial de libros de lujo. Tiempo que le ha valido el respeto y la admiración de la competida industria del libro. En ese medio siglo tuvo la suerte de contar con el respaldo de diferentes empresas privadas que han financiado la gran mayoría de los 300 proyectos que ha publicado la editorial a lo largo de 50 años de vida. Tal es el caso de la última colección que sacó Villegas en colaboración con el diario El Tiempo, la cual se llama “La Antología de Colombia”. Esta tiene la novedad de estar presentada en formato pequeño, con un precio más accesible al público, y se compone de tres libros de Andrés Hurtado García: ‘Luis Caballero. Homenaje’, ‘El sabor de Colombia’ y ‘Colombia: sueños y aventuras’.

Ediciones de bolsillo de Villegas Editores, la novedad que se presenta para la Filbo 2026.

Sin embargo, esta nueva propuesta editorial en formato pequeño no es un paso al costado de las tradicionales ediciones que, más que libros de circulación masiva, son objetos de exhibición exclusiva, con tirajes de apenas 3.000 o 5.000 ejemplares. Si bien estas versiones más económicas buscan conquistar a un público distinto y ampliar el alcance de sus contenidos, mantienen intacta la esencia que ha definido a la editorial durante décadas: el cuidado por el detalle de cada página que invita a ver a Colombia desde una mirada que resalta su riqueza cultural, natural y artística.

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