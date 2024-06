Esta es la RX5, la nueva camioneta familiar de MG que llega a Colombia y es bien económica

.Publicidad.

MG no para de sorprender en el mercado colombiano, hace apenas unos días, presentó dos nuevos modelos. Estamos hablando de dos nuevas SUV 's que se suman a su catálogo. Por un lado se encuentra la One, la cual tiene un estilo más deportivo y junto a ella se presentó la RX5, la nueva camioneta de MG un poco más familiar. Esta versión es la que se actualizó en el 2021 y por fin llega a nuestro país. Además, cuenta con un motor muy interesante y un diseño que igual es llamativo. Le contamos más sobre este modelo y el precio con el que llega al mercado colombiano. Seguramente su valor lo dejará con la boca abierta.

RX5, la nueva camioneta de MG que llega con un diseño más clásico pero con un gra motor

Este modelo, llega con un diseño llamativo, aunque no es tan deportivo como su otra hermana. Sin embargo, sigue teniendo cortes muy atractivos y que sin duda, podrían conquistar a cualquiera. En su frente tendremos una parrilla imponente en forma de cascada y también tendremos luces diurnas con firma luminosa en forma de C. Otro de los puntos destacables de este modelo, son sus rines bitono de 18 pulgadas, los cuales llaman bastante la atención. Su interior también es llamativo, aunque no es tan minimalista, sigue siendo elegante. En esta nueva camioneta de MG, contaremos con una superficie táctil de 14,1 pulgadas.

Por otro lado, tendremos un volante circular de tres radios. Adicionalmente tendremos otros botones que controlan ciertas funciones y por supuesto la consola central donde está el selector de cambios y más. Por supuesto tendremos sunroof panorámico y puertos de carga USB. Un equipamiento completo y muy útil a la hora de hacer uso de nuestro vehículo. En cuanto a seguridad, este modelo nos ofrece ABS con EBD, y más asistencias que dan tranquilidad a la hora de manejar esta RX5. El motor de este modelo es otro aspecto muy llamativo y que le agrega valor a este vehículo de la marca británica.

Esta camioneta nueva de MG cuenta con un motor de 1.5 litros y que además es turbo. Esto nos ofrecerá 168 caballos de fuerza y un torque de 275 Nm. La caja de este modelo es doble embrague y 7 cambios; así mismo tiene tracción 4x2 delantera. El precio de lanzamiento de este SUV compacto es de $119.000.000.

