Esta es la novela que casi deja por fuera a Julián Arango de su elenco; fue un éxito en Caracol

.Publicidad.

Julián Arango se ha convertido en uno de los actores más respetados y queridos de la industria. Por varios años, el bogotano se ha mantenido vigente en este mundo tan competitivo. Además, ha conseguido la manera de diversificar sus actuaciones e incluso, ha llegado a tener sus propios shows en tablas. Claro que hoy en día, es muy recordado por ciertos papeles icónicos que ha tenido en producciones muy populares. Uno de sus papeles más queridos es el de 'Guadaña' en El Cartel de los Sapos de Caracol. Sin embargo, aunque muchos no lo sepan, el actor estuvo a punto de quedarse por fuera de esta producción.

Así fue como Julián Arango consiguió su papel como 'Guadaña' en El Cartel de los Sapos de Caracol

Parece irreal pensar que Jualián Arango no estaba en los planes iniciales de esta novela de Caracol. Sin embargo, esta es la realidad y esto fue lo que nos contó el actor en Las2orillas. Aunque no todos lo saben, el primer papel que le ofrecieron al actor, fue 'Anestesia'. Claro que la competencia por este personaje no era nada sencilla y finalmente, el papel se lo llevó el también conocido Andrés Parra. Por supuesto que esto dejaba al actor sin la oportunidad de hacer parte de esta importante telenovela. Aún así, el bogotano no se quedó con los brazos cruzados, él quería ser parte de esta importante producción.

..Publicidad..

|Le puede interesar Quién es Nicole Santamaría, protagonista de 'Klass 95', la nueva novela de Caracol

...Publicidad...

Julián Arango sabía que no se trataba de cualquier proyecto, era uno que pintaba para ser un éxito y así lo fue. Fue la primera vez que el actor preguntó qué había pasado con su papel y la oferta que le habían hecho. Entonces, al actor le propusieron un personaje, el cual no tenía historia y que parecía ser muy poco llamativo. Sin embargo, era la mano derecha de uno de los duros de la novela. Cuándo él preguntó de quién se trataba, le comentaron que era Robinson Díaz y sin pensarlo dos veces, el bogotano dijo que sí. Fue así como el actor consiguió unirse a El Cartel de los sapos.

....Publicidad....

El resto es historia, pues el actor hizo que su personaje brillara y fuese muy querido entre los televidentes. De hecho, muchos aún lo recuerdan por 'Guadaña' y su papel en esta novela de Caracol. Julián Arango fue capaz de darle vida y fuerza a un personaje al que la producción no le daba tanta relevancia. Algo que solo puede hacer posible el actor bogotano.

Vea también: