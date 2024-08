Quién es Nicole Santamaría, protagonista de 'Klass 95', la nueva novela de Caracol

.Publicidad.

Caracol Televisión viene haciendo un gran trabajo con sus producciones y sus últimos resultados han sido muestra de esto. Además de tener grandes números con su reality, con la segunda temporada de Pedro el escamoso, consiguieron un gran rating. Sin embargo, la historia ha terminado y ahora el canal se prepara para darle vida a una nueva novela. Estamos hablando de Klass 95, la cual ha causado gran expectativa entre los televidentes de Caracol. Además de tener una trama muy llamativa, cuenta con un elenco de gran calidad, donde destaca Nicole Santamaría. Ella es la protagonista de esta historia y le contamos más de la actriz.

Nicole Santamaría, la actriz que brillará en Klass 95 la nueva novela de Caracol

Quizás no muchos lo sepan, pero esta historia está basada en una historia de la vida real. Nicole Santamaría, le dará vida a Shaio Domínguez, quien funda la primera agencia internacional de modelos. Ahora bien, en lo poco que se ha podido ver de la bogotana, se podría decir que hace un papel tremendo. Claro que esto solo lo sabremos, cuando la novela se estrene en Caracol Televisión. Sin embargo, quienes conocen a la joven actriz, saben que le sobra experiencia para darle vida a cualquier papel. A lo largo de su carrera, Nicole ha hecho parte de diferentes producciones populares en el país.

Nicole Santamaría en Sobreviviendo a Escobar: Alias JJ.

Quizás no muchos la reconozcan por su look actual, pero Santamaría puede decir que su hoja de vida es abultada. Algunas de las novelas en las que ha participado han sido: Esmeraldas, Bloque de Búsqueda, El Cartel de los Sapos: el origen, Sobreviviendo a Escobar: alias JJ y muchas más. La joven tiene una carrera bastante exitosa e incluso, su talento le ha permitido brillar en las plataformas. La mujer ha estado en series como A grito herido, No fue mi culpa: Colombia, Perfil falso y Griselda. Una actriz talentosa y su carrera es un fiel respaldo de esto.

Ahora, la mujer asume este gran reto de protagonizar Klass 95, la nueva novela de Caracol Televisión. No es tarea fácil, pero Nicole Santamaría tiene la preparación suficiente para poder hacer las cosas bien. Por ahora solo podemos esperar para dejarnos deslumbrar por el talento de esta reconocida actriz. Además, junto a ella, estarán otros grandes y reconocidos actores del país.

