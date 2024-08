Carla Giraldo habría vuelto a la soltería; rumores aseguran ruptura con su pareja

.Publicidad.

La paisa se ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión colombiana. Además de ser una actriz muy respetada, como presentadora hizo un gran trabajo en La Casa de los Famosos. Pese a que no fue un reto sencillo, Carla Giraldo supo manejarlo de gran manera y al final hizo un gran trabajo. Con todo y esto, la paisa ha demostrado tener la capacidad de afrontar todo tipo de proyecto que le pongan al frente. De hecho, según se ha sabido, la mujer volverá a brillar en la televisión. Pero ni todo su éxito, le ha permitido estar lejos de los chismes, como el que asegura que su relación habría terminado.

Carla Giraldo estaría viviendo sola tras su supuesta separación

Es bien sabido, que Carla Giraldo mantiene o mantenía, según rumores, una relación con Mauricio Fonnegra. También famoso en su contexto, el hombre ha estado con la paisa por más de 12 años. Sin embargo, según varios chismes, Carla Giraldo habría terminado su relación con el DJ y empresario. Esta información la dieron a conocer en el programa Lo sé todo, donde generalmente dan a conocer este tipo de chismes. Aún así, es necesario comentar que ninguna de las dos partes ha salido a hablar de esta supuesta ruptura.

Carla Giraldo y su pareja Mauricio Fonnegra

Gomelo, futbolista rechazado, buen publicista y gran villano: los secretos del gigante Julián Arango

Pero esto no es todo, pues según aseguró el medio, no habría forma de que la pareja pudiese reconciliarse. Según compartió el programa y aunque no es confirmado, se dice que los problemas entre ambos, habrían iniciado durante las grabaciones de La Casa de los Famosos. Claro que el chisme no habría acabado allí, pues se dice que Carla Giraldo decidió también irse a vivir sola. Esto lo haría en una casa que queda cerca a Bogotá. De igual forma, se dijo que Fonnegra se habría ido un tiempo de Colombia a Miami, junto a sus hijos. Nuevamente, es necesario comentar que esto no se ha confirmado.

Habrá que esperar si en un futuro hay alguna declaración por parte de alguna de las partes. Quizás, sea todo lo contrario y la pareja aún siga disfrutando de su relación. En todo caso, Carla Giraldo, sigue triunfando y pasando por un gran momento en su carrera.

