Esta es la camioneta china que se puede conseguir a precio de huevo ¿Vale la pena?

.Publicidad.

En la actualidad, el mercado automotor está en busca de mejorar sus cifras, ante las constantes caídas que ha tenido. Por ello mismo, en la actualidad encontramos varios modelos a un precio que podrían sorprender a muchos. Aunque parezca falso, en la actualidad podemos conseguir camionetas con precios de sedán o incluso hatchback. De hecho, la marca Changan Auto, es una de las que ofrece una de sus SUVs a un precio bastante asequible. Se trata de la CS15, la camioneta china que asegura ser para todas. Pero ¿Será tan buena como dice? Le contamos un poco más de este modelo.

CS15, la camioneta china de Changan Auto que tiene un precio increíble

Hace un par de meses hablamos de este modelo, el cual tenía un precio superior al que tiene hoy en día. Sin embargo, si usted no tuvo la oportunidad de leer aquella nota, le contamos todo sobre esta CS15. Iniciemos con su exterior, donde hay que decir que luce como cualquier camioneta moderna. Tiene un diseño llamativo, con unos faros y parrilla frontal que le dan presencia. Sus rines son bitono de aluminio de 17 pulgadas; hay algunos detalles extras que se encontrarán en versiones más equipadas, por supuesto. Su interior también puede ser atractivo para algunos, por sus detalles.

..Publicidad..

|Le puede interesar Esta es la RX5, la nueva camioneta familiar de MG que llega a Colombia y es bien económica

...Publicidad...

Esta camioneta china cuenta con silletería en Neocuro y también tiene un acabado con un diseño interesante. De igual manera, la CS15 promete ser un vehículo que ofrece un gran espacio en su interior y cómodo. En la versión Skyview tendremos un techo panorámico que ofrece dos programas de apertura. El motor de esta camioneta es un BlueCore de 1.5 litros de 16 válvulas. Changan Auto dice que tendremos a nuestra disposición 100 caballos de fuerza y un torque de 145 Nm. No es la mejor potencia del mercado, teniendo en cuenta que es una camioneta. Aún así, tenemos una garantía de 100 mil kilómetros de garantía.

....Publicidad....

Este modelo también nos ofrece uno que otro detalle relevante con respecto a su tecnología. Por ejemplo tendremos una nueva pantalla de 7 pulgadas y también será táctil. De igual forma, tendremos algunas asistencias útiles y que brindarán mayor seguridad. Ahora bien, no podemos decir si es un modelo que valga la pena, pero si está interesado, su precio es de $72.990.000, claro, en su versión más equipada.

Vea también: