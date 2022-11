Hace a penas unos meses que el actor lucía más flaco de lo normal, pero ahora en un video luce mucho más delgado, casi como si no comiera

.Publicidad.

En los años 2000 llegó 'Pedro el escamoso' a la televisión colombiana; una novela que sin duda marcó varias generaciones y que incluso en la actualidad sigue siendo muy famosa en Netflix. La interpretación de los diferentes actores, llegó a enamorar a muchos colombianos que se conectaban con la producción todas las noches. Sin duda alguna, quien más brilló en esta novela fue Miguel Varoni, quien le daba vida al personaje principal de esta historia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Varoni (@soyvaroni)

-Publicidad.-

Tras varios años de su final, el actor reapareció en sus redes de un momento a otro, sin embargo, no era ni la sombra de lo que fue. Su cuerpo ya no estaba esbelto ni tenía la contextura física con la que derritió a muchos cuando actuó en 'Pedro el escamoso'. Aún así, el actor no lucía tan terrible, aunque claramente su estado había alarmado a muchos, sin embargo, la vida de Miguel Varoni siguió pasando desapercibida para muchos, hasta ahora.

|Le puede interesar Se hubiera quedado así: La desconocida foto de Yina Calderón cuando no tenía cirugías

Publicidad.

Referencia rapira pic.twitter.com/BqTLEWIfj1 — Chayan Rimel Pompilio (@PompilioChayan) November 19, 2022

Y es que, recientemente se hizo un viral donde se le ve al actor sumamente delgado, más que unos meses atrás, casi que está en los huesos. En el video publicado se le ve a Miguel Varoni bailando una de las típicas canciones de 'Pedro el escamoso', sin embargo, sus movimientos se ven muy extraños. Lo triste del caso es que el actor está lejos de ser lo que fue en algún momento y parece que ya quedaron muy atrás los años en que fue uno de los galanes de la televisión colombiana.

Vea también: