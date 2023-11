Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos, una combinación fogosa que se ha tomado Spotify y Apple Music

.Publicidad.

Una actriz de cine para adultos y una sexóloga comentan, opinan y se divierten frente a los micrófonos cuando están produciendo Del saber al hacer, el pódcast de Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos, uno de los más escuchados del país.

Por diferentes caminos, ambas han cautivado al público colombiano. Flavia, sexóloga y psicóloga de la Universidad de Brasilia, se ha hecho conocer como como presentadora de programas de radio, televisión y columnista de El Tiempo.

Esperanza, su compañera de tertulia, ha hecho una carrera en la que es reconocida como la mujer latina más famosa en la industria porno y una de las actrices de cine para adultos con impacto a nivel mundial.

La combinación es explosiva, pero no porque Esperanza sea desfachatada y Flavia se limite a ser la voz académica, sino porque en el pódcast se escucha todo lo contrario de lo que audiencia esperaría.

Paradójicamente, mientras la estrella porno habla de “miembro masculino” para tener el lenguaje que considera más adecuado en cada ocasión, la sexóloga la interrumpe y le dice algo así como: “tranquila, llamemos las cosas por su nombre, digamos pene”.

Con su participación en más de 30 películas para adultos, contenido exclusivo en su página web o sus redes sociales y una relación abierta que tiene con Ernesto, su pareja desde hace varios años, Esperanza Gómez habla de experiencias y opina sobre la sexualidad sin limitaciones.

Algunos de los temas que aborda son, por ejemplo, la importancia de hacer un buen precalentamiento antes de las relaciones sexuales o cómo para ella, el tamaño del miembro masculino no importa. Además, comparte algunas de sus intimidades para que hombres y mujeres por igual, se sientan más seguros en sus relaciones.

Como era de esperarse, Flavia aporta los datos. En uno de los pódcast argumentó que la monogamia fracasó y mencionó una encuesta realizada por una aplicación dedicada a personas infieles llamada Gleeden. Según el sondeo realizado en varios países, más del 50 % de las personas ha sido infiel o por lo menos ha contemplado ser infiel a su pareja.

Esperanza Gómez, estrella mundial del porno

Criada en una familia conservadora del municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas, Esperanza Gómez sólo conocía de sexo por el apareamiento de los animales en la finca de su padre.

El Internet no tenía el alcance de nuestros días y sus primeros acercamientos al porno fueron por medio de revistas impresas. Desde chica le habían dicho que tenía que llegar virgen al matrimonio, así que cuando llegó el momento de que tener su primera relación sexual, no era solamente inexperta sino profundamente temerosa.

Pronto se fue a buscar trabajo a la capital porque un hombre cercano a la familia les prometió a ella y a su hermana embarazada que les iba a dar trabajo, pero el tipo solamente abusó de ellas. A Esperanza, la amenazaba diciéndole que, si se resistía, agrediría sexualmente a su hermana o mataría a su bebé.

En 2006, Esperanza Gómez ganó un concurso llamado Miss Playboy TV Colombia y viajó a representar al país en una competencia internacional de la marca. Tres años después, cuando ya era pareja de Ernesto, ambos hablaron de sus sueños: él quería ser cirujano plástico y ella, actriz porno. Para él, era una buena idea, o por lo menos eso le dijo para apoyarla. Con el paso de los años, ambos consiguieron lo que se propusieron.

Los comienzos como actriz porno no fueron fáciles, ese mismo año viajó a Los Ángeles y Miami, donde grabó sus primeras diez películas. Durante una entrevista relató que lo más difícil a la hora de grabar una escena porno es el cansancio en las piernas y que el primer director que trabajó con ella paraba las escenas cuando veía que no resistía.

En los últimos años no ha hecho películas, aunque sí tiene Only Fans y genera ingresos a través de otras redes sociales. Hace cinco años desató una pelea con Facebook, ahora Meta, por haber cerrado sus cuentas, en las que, según ella, no había contenido sexual explícito.

En la tutela instaurada, que además llegó a la Corte Constitucional, Esperanza Gómez pidió que se tomaran las medidas respectivas para proteger su derecho al trabajo.

