¿Es suficiente con proteger solo el 30% de áreas en Colombia?

Por: Andrea Rojas |

marzo 21, 2024

Colombia es uno de los países de la región que ha manifestado especial interés por colaborar en la desaceleración del calentamiento global. Uno de los compromisos internacionales más importantes que ha asumido el país en este trabajo por mitigar la aceleración del cambio climático fue el de convertir el 30% del territorio nacional en áreas protegidas para 2022 (COP26 de Escocia; 2021). La meta a nivel global es conseguirlo para antes de 2030, asegurando la conservación de ecosistemas, promover su financiación y respetar y apoyar el conocimiento de las culturas indígenas que habitan en los territorios (Campaign for nature; 2022).

Desde entonces, el interés del país por generar importantes cambios ambientales no ha parado y este año será sede de la COP16, la conversación sobre cambio climático más importante a nivel mundial que tendrá como sede Cali y de protagonistas a la biodiversidad de la región y al Chocó Biogeográfico. No hay duda de que este será un escenario en el que se revisará el avance de los países en sus diferentes compromisos, se evaluará el impacto de las medidas adoptadas y se trazará la ruta de acción de los próximos años.

En este sentido, ¿Cómo va Colombia en su meta de proteger más del 30 % de las áreas del país? ¿Ese es el porcentaje tope e ideal para la lucha contra el cambio climático?

Según el Portal 30x30 -una contribución de Esri y más de 30 aliados- un hub que contabiliza el avance de la conservación de áreas en Colombia, Panamá y Ecuador, Colombia ya alcanzó el 30% de áreas protegidas, al incluir la última área protegida Serranía de Manacacías y los datos de las Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC). A enero de 2024, la plataforma- que se alimenta de información oficial y de colaboradores nacionales e internacionales- registra que el total de áreas protegidas nacionales es del 31.5% (67.060.200 Ha), que corresponden a 28.06% de áreas terrestres (32.034.300 Ha) y 35.45% de áreas marítimas (35.026.000 Ha).

Haciendo retrospectiva del panorama nacional en el año 2020- cuando fue conformado el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP)- en el país había 122 áreas protegidas nacionales, 228 áreas protegidas regionales y 933 áreas protegidas locales. Ahora, según el Portal 30x30, hay un total de 670.602.

Tal y como explica Vanessa Guzmán, gerente de Sostenibilidad y Desarrollo Social de Esri Colombia, “existe un incremento en el interés nacional y global por el cuidado de la biodiversidad y de ecosistemas clave para el planeta. En Colombia, el interés viene de gobiernos, del sector privado y de la sociedad, sin embargo, muchas acciones no están conectadas y a pesar de la existencia de normativas. Debe haber un incentivo mayor, el de trabajar unidos por un objetivo, así como de mejorar la educación ambiental. La meta es ambiciosa y Colombia ya lo logró, pero estas metas no se logran por zonas, debemos abogar por que nuestros países vecinos y la región también lo haga ya que falta mucho para no sobrepasar la meta del 1.5°C de temperatura.”

El Portal 30x30 arroja además que en Ecuador y Panamá el porcentaje de áreas protegidas es de 19,25% (257.618km2) y 30.9% (123.279km2), respectivamente.

Cabe recordar que en el año 2022, durante la COP15, una de las metas acordadas entre los países participantes fue la proteger el 30% de las áreas terrestres y marítimas del planeta para el año 2030 como una medida que impacta positivamente en el calentamiento global.

¿Por qué el 30%?

Ambientalistas, organismos oficiales y ONG dedicadas a la conservación del medio ambiente establecieron que el 30% era el porcentaje ideal de áreas por proteger, considerando los datos arrojados por varios estudios, que indican que los beneficios de proteger esta cantidad de áreas aportan, entre otras cosas, en la generación de nuevos empleos y en el crecimiento de actividades vinculadas a la naturaleza. Otros aseguran que en un tiempo no lejano el porcentaje deberá aumentar.

Fue a partir de ese momento, y como parte de su aporte con la Meta 30x30, que Esri Colombia habilitó el Portal 30x30, un hub que, utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG), les permite a todos los entes, organizaciones y personas naturales, especialmente al Gobierno nacional, conocer información detallada de las hectáreas totales que se están protegiendo, incluyendo las que fueron declaradas como área protegida a nivel nacional, regional o local, las ampliaciones recientes y las áreas que se están conservando por privados o individuos.

El portal también permite conocer datos, iniciativas y participar dentro de una comunidad que está trabajando para conservar el territorio terrestre y marítimo del país. Este seguimiento es vital, ya que ayuda a asegurar que las áreas protegidas perduren en el tiempo.

