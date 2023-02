Es la combinación entre Doña Florinda y la Bruja del 71: El ridículo video de Yina Calderón en sus redes

La Dj de guaracha no se cansa de hacer el oso y ahora para promocionar su nueva canción, decidió aparecer en sus redes con un maquillaje espantoso

Yina Calderón se ha convertido en una de las influencers más reconocidas y no justamente por el contenido que publica en redes. Y es que, la mujer acostumbra a crear polémicas donde no las hay e incluso termina peleando con diferentes personajes por sus mismas declaraciones. Sin embargo, la Dj de guaracha parece disfrutarlo y es habitual que continúe haciendo este tipo de cosas. Esto no solo sucede en su faceta como creadora de contenido sino que también lo hace cuando es una Dj, donde muchas veces ha generado varias opiniones encontradas por sus canciones y videos.

Hace muy poco, la mujer fue tema de discusión por su cover de la canción 'Como duele el frío'. No solo por el hecho de la adaptación al género de la guaracha sino también por el video, donde estaba junto a sus hermanas en la zona de tolerancia vestidas como trabajadoras sexuales. Sin embargo, la pelea no acabó ahí pues posteriormente, tuvo un agarrón con Wilfran Castillo, el creador de este tema. A pesar de esto, parece que Yina Calderón disfruta creando videos musicales de este tipo o es la propia esencia de ella en todas las cosas que hace.

Según se sabe, Yina Calderón está próxima a estrenar una canción y es por eso que ha buscado promocionarla por medio de su Instagram. Sin embargo, en el video con el que la Dj de guaracha está tratando de promocionar este nuevo tema se le ve con un maquillaje muy peculiar y nada propio de ella. Con el maquillaje estaba buscando evocar vejez pero le salió el tiro por la culata pues muchos dijeron que no veían el cambio, ya que Yina Calderón está así de destruida. Muchos de los comentarios son así por el estilo donde le dan palo a la influencer.

