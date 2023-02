Debió dedicarse a la actuación: la sorpréndete imitación de Luisa Fernanda W interpretando a Mia Colucci

.Publicidad.

El regreso de Rebelde como banda generó todo tipo de reacciones, en especial de aquellos seguidores que vieron por primera vez, en el 2004, a los personajes de Mía Colucci, Roberta Pardo, Diego Bustamante, Lupita Fernández y Giovanni Méndez. Al movimiento que generó RBD con su tour, se sumó la influenciadora Luisa Fernanda W que a petición de sus seguidores imitó al personaje interpretado por Anahí Puente.

En su Instagram, a través de una dinámica de preguntas y respuestas, a la influenciadora le solicitaron que actuara como Mía Colucci. Luisa Fernanda W no pudo contenerse y dedicó varias historias a esto, las mismas que recopiló y publicó en su perfil.

La paisa aseguró que desde hace un buen tiempo no practicaba el acento mexicano por lo que posiblemente no le iba a salir muy bien.

“Últimamente me cuesta mucho más hacer el acento mexicano porque ya no lo práctico, entonces el acento de Mía se me perdió hace mucho, lo que tengo que hacer güey es como verme de nuevo la novela, poner de nuevo este acento mexicano en mi ADN y hacerlo como mucho más fresa como Mía, porque güey…”

Luisa Fernanda W hizo varios intentos, en los que dijo algunas frases icónicas de la serie, para que sus seguidores escogieran cuál fue su mejor versión de Mía Colucci.

A esto, muchas personas aplaudieron su interpretación y otros tantos le dijeron que aún debía mejorar su actuación “Me confundí, pensé que era la voz de mía, hasta que escuché a máximo”, “o siempre eh dicho que Lu es mía”, “A partir del #3 todos, igualita”, “luisa Fernanda es la mía colucci colombiana buenísima actuación”, “nada que ver”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la influencer.

