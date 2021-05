Durante los últimos 15 días, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, ambientó en los medios de comunicación lo que será la reforma tributaria con la que el Gobierno Nacional pretende recaudar $26,1 billones para cubrir las urgencias de la pandemia que busca ampliar la cobertura de programas sociales en medio de la recuperación económica. Aunque en la tarde de este jueves será la presentación formal de la reforma que se llevará al Congreso de la República y que será llamada como la 'Ley de Solidaridad Sostenible', el texto se filtró y se desconocen los comentarios y objeciones que tiene este primer borrador.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó el pasado jueves en horas de la tarde la reforma. Llamó la atención que las bebidas azucaradas no se verán afectadas pues no les agravará el IVA. Por ende, Postobón propiedad de los Ardila Lülle está exenta de impuestos. Cuando cuestionaron a Carrasquilla sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, esta fue su respuesta: "Nosotros no lo incluimos, pero somos consiente que eso entrará en la discusión del Congreso… Yo mismo no estoy seguro en las externalidades en la salud de la ciudadanía"

Las críticas en redes sociales no se han hecho esperar:

Qué hijueputada parce! Es increíble que el agua del grifo vaya a tener IVA y la de Postobón no. #LaReformaEs — Físico Impuro® (@FisicoImpuro) April 16, 2021

Con el IVA al agua de la llave, será mejor bañarse, lavarse las manos y cocinar con las gaseosas de Postobon que no serán gravadas. — Casandro Martell (@CasandroMartell) April 16, 2021

Postobón no necesita IVA para que no consumamos sus gaseosas. Los #TeamCocaCola en este país somos más. La Coca Cola es tan rica que hasta los judíos tienen la versión kosher de esa bebida. — Jacob. (@Poliacrilamitre) April 16, 2021

Ni Postobon, ni los bancos de Sarmiento fueron tocados en la Reforma. — Casandro Martell (@CasandroMartell) April 16, 2021

