¿Es Hamas la representación del pueblo palestino y es Israel el malo en esta guerra?

El más reciente capítulo del conflicto entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, que se transformó en guerra declarada, lleva más de un año. Empezó en octubre de 2023 con el ataque del grupo islamista a Israel en el que murieron más de mil israelitas y ha contado con una sangrienta respuesta por parte del gobierno de Netanyahu. Ninguno de los bandos ha dado muestras de paz y los bombardeos y ataques siguen de lado y lado, con mucho más poder por parte de Israel sobre el pueblo palestino.

El exalcalde de Bogotá y académico de origen judío, Paul Bromberg analiza en esta entrevista qué es lo que está pasando adoptando una posición equilibrada, aunque crítica hacia Hamás y su impacto en la representación y bienestar del pueblo palestino.

Si bien Bromberg defiende el derecho de Israel y resalta su carácter democrático, también reconoce el sufrimiento de los palestinos y la complejidad histórica del conflicto. No obstante, enfatiza que una solución requiere un cambio cultural y político significativo, especialmente en el liderazgo palestino y su relación con Israel.

Comencemos por saber ¿cómo llegan sus padres a Colombia?

Paul Bromberg: Ellos migran por separado antes de la guerra, se conocen aquí y se casan en el año 48. Estaba programada la boda para el 9 de abril, pero se les dañó.

L2O: Bueno, vamos a analizar lo que está pasando en el Medio Oriente desde su punto de vista. ¿Por qué, a partir del ataque de Hamas, viene creciendo la aceptación y el apoyo a Palestina y el rechazo a Israel muy fuerte?

PB: Eso no es la primera vez que sucede, esto del gran embate contra Israel no es nuevo, en realidad es como desde el 2002 que comienza con la conferencia de Durban, pero en el año 2012, cuando también hubo una respuesta de Israel a actos terroristas dentro del territorio israelí y luego en el año 2016, de manera que en una encuesta de 2017 que es citada por Shlomo Ben Ami, Israel ya aparece como el cuarto país más odiado del mundo y en este momento debe ser el primero. De manera que mi punto de vista inicial sobre lo que iba a suceder es que Israel iba a pasar ahora sí al primer puesto del país más odiado del mundo y pues en ese momento no tenía certeza de cómo iba a terminar la guerra, claro.

L20 ¿Pero usted por qué mezclados cosas? Hamas y Palestina, ¿acaso, no son diferentes?

PB: Usted puede decir que yo estoy mezclando Hamas y el llamado ahora pueblo palestino y no lo estoy haciendo. Bueno, Hamas pues es el vocero político y casi que exclusivo único vocero político de los palestinos que viven en Gaza, es el que se toma la vocería siguiendo, además, una tradición muy musulmana, parece reciente de los países árabes que es cada hombre únicamente cada hombre, un voto, una sola vez.

Es decir, en el año 2007 hubo unas elecciones, las ganó y hubo una enorme violencia contra otros grupos políticos como Fata en Gaza, con muchos muertos del otro grupo político y ahora quedó como grupo político hegemónico y único desde 2007. Digamos de esta manera, Netanyahu representa más al pueblo israelí de lo que Hamas representa al pueblo palestino, simplemente porque no ha habido elecciones y porque no hay libertad de expresión y no hay libertad política en Gaza, es eso.

Entonces la pelea es con Hamas pero por supuesto aunque ideológicamente uno no puede culpar a los pueblos de las locuras a las que lo llevan sus dirigentes políticos, los pueblos llevan del bulto si no mire lo que pasó con Alemania. Yo no puedo culpar al pueblo alemán de Hitler, de lo que hizo Hitler, de aquello a lo que lo llevó Hitler a ser, no lo puedo culpar, pero llevaron del bulto porque así son y así funcionan los estados.

L20: Sí, pero lo que crece es el apoyo a Palestina no a Hamas

PB: Pues es el apoyo a Palestina y a Hamas es a los dos.

L2O: ¿No hay una línea divisoria?

PB: Ojo con la línea divisoria. Por supuesto yo siento mucha solidaridad con el pueblo palestino que está sufriendo lo que está sufriendo y que está sufriendo lo que está sufriendo por Hamas, por supuesto, y por Israel, por ambos, porque la vida bajo Hamas tampoco era una lindura y mucho menos es ahora una lindura.

Entonces uno apoya al pueblo palestino, pero, ¿en qué? la Palestina será libre desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo e Israel donde quede ahí, es decir, cuando la gente respalda las manifestaciones públicas con ese estribillo lo que está haciendo es respaldando el proyecto político de Hamas, que no es la creación de dos estados, sino la desaparición del Estado de Israel.

L20: ¿Hasta dónde Hamas representa el ideal del pueblo palestino, o es una fuerza que se tomó un poder en nombre del pueblo palestino?

PB: Una de las condiciones que fomentan la intolerancia es convertir a pueblos complejos o a religiones en una sola imagen. Entonces por ejemplo Netanyahu representa más al pueblo israelí, que incluye un 22% de musulmanes o por lo menos de palestinos, el 22% de la población de Israel son ciudadanos palestinos que se pueden organizar políticamente, que viven dentro de Israel, que son los descendientes de los que no huyeron y los que no fueron expulsados.

Entonces el pueblo israelí está compuesto de todo ese conjunto de personas que tienen plena libertad política, plena libertad expresión, plena libertad para fundar partidos políticos que tienen representación en su propio Parlamento y que se la pasan debatiendo permanentemente sobre lo que debe ser nuestra sociedad, en este caso pues la nación entre comillas, la nación israelí que es mayormente judía. Por cierto, que el 50% de esos que se declaran de tradición judía son ateos como yo, o sea son agnósticos, pero que se rechalan de tradición judía. Netanyahu representa eso porque ha hecho parte de un proceso democrático, de una cultura democrática de muy largo aliento, ya tienen 70 años armando ese Estado, en cambio esto jamás ha sido con Hamas, nunca ha sido así. Es más en ningún país árabe, en ningún país musulmán han podido consolidar una tradición democrática para considerar que a partir de encuestas o de elecciones que es una gran encuesta, por supuesto, puedan representar a su pueblo, entonces en este momento lo que ha ocurrido es esto, pues los palestinos han llevado una vida larga de digamos de condiciones después de 1947, 1948 y 1949, como será la guerra que llaman los israelíes, la guerra de independencia, han llevado una historia larga digamos de consolidación de su identidad territorial.

Esta es la entrevista completa: