Es fácil ser Messi

Rodrigo F, como la mayoría de colombianos, no entiende ni papa de toda esa locura que se debate entre ministros, congresistas, periodistas, expertos, abogados, redes sociales y tintos cotidianos, sobre la reforma de la salud, la de las pensiones, la laboral, la paz total o todo eso de lo que se habla en cuanto a instaurar una nueva sociedad, como si la vieja pudiera cambiarse como un pañal y traer una recién hecha de alguna parte, una limpia y sin cicatrices.

Mientras va en su bus todos los días oye noticias y en el celular con el pulgar ágil se atiborra de portales de noticias, twitters, Tik Toks y mensajes. Su trayecto es de hora y cuarto dos veces al día entre el trabajo y la casa, cuando no hay marchas, toma de calles o una pequeña estrellada que alargue el recorrido un par de horas. En todo caso, en algunos semáforos que significan siempre cerca de 30 minutos tiene tiempo de sobra para leer “Aquí se construye el metro”, mientras ve solitarios en toda la destrucción que se aprecia en el lugar a un par de obreros cortando siempre una varilla con una cegueta, la misma varilla y la misma cegueta.

Lo que ocurre en el bus, las filas, empujones, los cosquilleos, lo sabe de memoria, una memoria que le toma 15 horas o más horas cada semana, adicionales estas a las 40 que dedica a su horario de trabajo. Solo lo han atracado una vez en el trayecto, razón por la cual tiene un nuevo celular que paga en cuotas mensuales y que se prometió cuidar hasta la muerte. Aun siendo así, por alguna circunstancia siente la pulsión irrefrenable de tenerlo en la mano, mirarlo, acariciarlo, casi hablarle en las largas horas de camino.

Últimamente cuando llega a sus destinos, casa y trabajo, experimenta la disociación del tiempo, de manera que no sabe bien cuánto ha transcurrido, si todo ha pasado en años o en un parpadeo. Su vida no es ni mucho menos magra. Los fines de semana va a centros comerciales, tiene esposa, dos hijos que pronto harán la primera comunión y varias veces cada mes va de tiendas con amigos, paga su parte, coquetea y come arepas con chorizos en la inmensa red de cocinas callejeras con cilindros de gas que abundan en cada esquina de la ciudad esperando a volar un día como un gran hongo atómico.

La reforma de la salud le resbala como mantequilla en el sartén. En todo lo que ha oído y leído no encuentra una sola línea que le permita comprender. Lo que sabe es que en la EPS que paga una parte él y otra su empresa, se demoran, pero al final lo atienden; a veces da con médicos queridos y otras con golpeadores; conoce, porque cada nada oye eso, que gente importantísima a la que le descubren apartamentos en Miami y Paris se roban la plata de la salud que él y su empresa pagan, también sabe que los mismos tipos saquean todo, que hay congresistas detrás, oye que cobran mensualidades por leyes o vueltas que hacen. A Rodrigo le importa un soberano c… si a los ricos les toca pagar 100 veces más en lo sucesivo el servicio de salud, siempre que él que tiene un ingreso de dos millones mensuales no pase pronto a ser del grupo de los ricos.

En cuanto a la salud y a la reforma de la que hablan tanto casi todo se reduce, según aprecia con apatía, al hecho de que hay expresidentes, ministros, políticos, todos armando una torre de Babel en función de ellos mismos, algo para negociar, cuotas para pedir, páginas para llenar y nuevas campañas para financiar. Rodrigo se enferma de vez en cuando; tiene hijos y esposa, por lo que aún sin entender ni pío alguna inquietud le despierta la reforma a la salud.

No le ocurre lo mismo con la reforma política, esos h…., políticos, se dice y le oye a todo el mundo decir lo mismo, hacen todo a su medida, la mejor cobija para taparse, ahí seguirán con sus sueldos, sus fueros, nuestro mundo para repartir.

Igual oye que van a salir todos los ladrones a las calles, que narcotraficantes, extraditables y asesinos ponen condiciones, que se habla de paz total entre caos total, cosa que le da igual, pues sabe, como si le hubieran inyectado en la sangre, que los ladrones, aquellos de cuello blanco, los empresarios, los políticos, así como los cuchilleros, son dueños de las calles, están en las calles, incluso muchos en sus casas, sus clubes o sus cuarteles del ejercito bien resguardados del peligro que representa para ellos esta sociedad.

En el tiempo de vida que tiene, al menos durante 20 años ha oído, y nunca visto, decenas de reformas políticas, decenas de reformas tributarias, de la justicia; kilómetros de anuncios de transparencia, austeridad, anticorrupción, un montón de papel eterno para limpiar muchas cosas en muchos baños.

Hoy en el bus Rodrigo se encontró un diario nacional y se puso a verlo de cabo a rabo lo que significa destrucción, farándula, discursos gubernamentales, desfalcos, violencias y sangre, todo un chorizo caótico en una misma primera plana.

En el colegio hace tiempo Rodrigo leyó La metamorfosis. No sabe por qué recordó algo de eso, algo de Gregor pudriéndose en la cama. Esta noche tiene un partido en una cancha sintética, así que en el morral trae su camiseta con el número de Messi. Es fácil ponérsela, sentirse el 10 por un rato, aunque no deja de notar que cuando lo hace y voltea la mirada hacia la ciudad también la ve como pudriéndose.