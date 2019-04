¿Eres homosexual? El Che Guevara te habría ejecutado

En una era donde los millennials saltan a la defensa del socialismo y la diversidad sexual, es importante recalcar que el personaje que llevan en sus camisetas no es precisamente en mejor símbolo para abanderar la tal “justicia social” que promulgan.

Es increíble pensar que un ser tan cuestionado por sus ejecuciones extrajudiciales, como lo fue el Che Guevara, esté plasmado en la camiseta de centenares de jóvenes al rededor del país y del hemisferio, y no sólo eso, sino que promuevan ideologías adversas a los ideales occidentales, como el socialismo marxista, del cual el Che fue un activo promotor durante la época de la instalación de la revolución cubana.

Tras una larga trayectoria de vida revolucionaria, está claro que el sueño del Che era precisamente crear al llamado “hombre nuevo”, alejado de lo más ruin de la ideología capitalista: la codicia y el materialismo, y acercado más a trabajo comunitario, con ayuda explícita del Estado. Sin embargo, detrás de esa fachada de ideales socialistas y humanitarios, se esconden dogmas inquietantes. Según describe el premio Nobel de literatura, Álvaro Vargas Llosa, —en uno de sus artículos— para revolución, la presencia de ciertos religiosos como sacerdotes afrodescendientes y los Testigos de Jehová representaban una amenaza para la moral revolucionaria, y por lo tanto eran enviados a campos de concentración, de donde salían con traumas o incluso muertos. Entre estos “inmorales” se encontraban también los homosexuales.

Esto no es de extrañar a sabiendas que Ernesto Che Guevara no era más que un racista homofóbico. En su estrepitoso diario (actualmente a la venta en Amazon), se pueden ver líneas desprestigiando a los negros y a las minorías, haciendo uso de comentarios peyorativos. En unos de estos comentarios se refiere a los negros como “esos magníficos ejemplos de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias a su falta de afinidad con el baño”, y a los nativos como “indios analfabetas”. No obstante, lo más desagradable de este sujeto es su prontuario de asesinatos, con más de 200 ejecuciones extrajudiciales según investigaciones de Free Society Project.

He aquí donde llega el conflicto ideológico: ¿de verdad los jóvenes quieren traer los ideales del Che, el socialismo cubano, y al mismo tiempo defender los derechos de la comunidad LGBT? Seguramente, para muchos de ellos, el Che sea simplemente símbolo de rebeldía y libertinaje, limitándose a conocer más allá de la vida política del controversial personaje.

Referencias

Guevara, E. The Motorcycle Diaries: Notes on a Latin American Journey. Ocean Press. Publicado 1 de agosto de 2003.

Vargas Llosa, A. (2005). The Killing Machine. Independent Institute. Disponible en: http://www.independent.org/news/article.asp?id=1535 (inglés)

Sutter Schneider, G. (2017). Are You Gay? Che Guevara Would Have Sent You To A Concentration Camp. Huffpost. Disponible en: https://www.huffingtonpost.com/entry/59cc0d9ee4b0b99ee4a9ca1e (inglés)

Lago, A. M. (2005). 216 DOCUMENTED VICTIMS OF CHÉ GUEVARA IN CUBA: 1957 TO 1959. Disponible en: http://www.cubaarchive.org/downloads/CA08.pdf

