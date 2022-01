Epa Colombia se va a la cárcel: llegó pero a vender keratinas

.Publicidad.

“Tu amiga se va para la cárcel a trabajar y a emprender” inicio Epa Colombia sin dar mucho detalle sobre su segunda visita a la cárcel de mujeres de Bogotá. Lo que sí es seguro, es que su ida será la primera de muchas donde tendrá hasta contratos para vender sus keratinas, capacitar a las internas y hasta habló de la posibilidad de poder certificarlas.

“Lo de la cárcel yo no lo tenía planeado, pero esas niñas me llamaron y me dijeorn que necesitaban de mí, cuando vayas a ayudar ayuda completo, eso a medias no sirve. Ya estoy hablando con el Sena para que las certifiquen y cuando esas niñas salgan de la cárcel digan: gracias a Dios y a Epa voy a salir adelante, lo vamos a lograr” finalizó la empresaria que ya había enfrentado problemas legales anteriormente con la justicia colombiana.

