La pelea entre Caracol y RCN tiene un nuevo escenario: Netflix

La competencia de décadas entre ambas cadenas nacionales se escaló a las plataformas digitales como lo es Netflix. Desde el estreno de la primera temporada de La Reina del Flow en el 2018, las audiencias se dispararon, durante meses la serie que fue traducida al inglés ocupó el primer lugar en Netflix además de liderar en la cadena más vista por los colombianos en el 2021: Caracol Televisión.

Por su parte, y aunque no ha logrado nivelarse ni con el éxito de la última temporada de MasterChef Celebrity, RCN no se quedó atrás y también aterriza en Netflix sus producciones. La nueva versión de Café con aroma de mujer es el ejemplo más cercano para hablar de que RCN entendió la dinámica, ya no esperan más de un año para subir estas producciones a la plataforma, y las repeticiones en televisión ya no son su única opción. Al parecer la estrategia, desde el 29 de diciembre de 2021 que fue su estreno, les funcionó. No completa ni una semana en streaming y Café lidera la lista de tendencias y más vistos en Netflix de Colombia y Argentina, lista a la que La Reina del Flow ya pertenece.

